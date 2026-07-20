曾被球迷罵翻！梅西用20年完成救贖　39歲留下世界盃最狂神話

▲梅西在39歲的年紀，仍不斷刷新各項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者林緯平／綜合報導

梅西（Lionel Messi）在2026年美加墨世界盃再次震撼全球，雖然無能完成連霸霸業！但高齡39歲的他本次世界盃踢進8顆進，更將個人世界盃生涯進球數推向21球，出賽34場傲視群雄。這位曾被阿根廷球迷無情謾罵的「背鍋王」，如今徹底打破馬拉度納的陰影，寫下足壇最傳奇的救贖篇章。

39歲老將的終極狂飆！8球領跑登基歷史射手王

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一般前鋒過了30歲便開始面臨體能下滑的考驗，但梅西的極限似乎深不見底。在本屆世界盃中，39歲的梅西依舊是阿根廷的絕對核心，本屆賽事累積8顆進球。更可怕的是，這讓他生涯在世界盃的總進球數來到21球。在別人準備退休的年紀，他依然在淘汰賽中殺進殺出，持續刷新人類對足球的認知極限。

從全國痛罵到全民膜拜 耗時10年的國家隊救贖

梅西的「封神之路」並非一帆風順，大眾輿論曾是他最大的心魔。2014年世界盃決賽飲恨，加上連續兩屆美洲盃失利，阿根廷社會對他充滿不諒解，「只會在巴薩踢球」、「永遠比不上馬拉度納」的批評聲浪，更讓他一度在2016年心碎宣布退出國家隊。然而，從被全國痛罵的「背鍋王」，到2021年美洲盃、2022年世界盃接連奪冠，梅西用十年的血淚完成了最完美的英雄旅程，徹底扭轉了社會大眾的視角，成為無可取代的全民救世主。

橫跨20屆的足壇神話 當年姆巴佩還是小學生

從2006年首次踏上世界盃舞台到2026年，這是一段跨越20年的漫長征途。若從世代對比的多元角度來看，梅西的長青更是令人頭皮發麻。當年他初登世界盃時，法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）只有7歲，挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）甚至只有5歲。如今這些後起之秀已成足壇巨星，但梅西卻依然站在同一個舞台上，與比自己小一輪的對手們爭奪最高榮耀。

衛生紙合約的奇蹟 差點因罕病放棄的足球夢

回顧這段足球史上的終極童話，起點其實充滿苦澀。梅西11歲時被診斷出生長激素缺乏症（GHD），高昂的治療費用讓家境無法負擔，甚至連阿根廷在地母隊都不願支付。直到巴塞隆納球團看中他的天賦，在一張「餐巾紙」上簽下那份改變歷史的合約，才保住了這位傳奇。當年那個差點因為長不高而放棄足球的男孩，如今已是主宰賽場的足球之神。