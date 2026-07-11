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前悍將洋投迪倫再闖亞洲　加盟福州海俠出戰CPB夏至聯賽

▲▼經典賽資格賽練球日，南非隊Dylan Unsworth昂斯沃思（迪倫）。（圖／記者李毓康攝）

▲Dylan Unsworth。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

前富邦悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）即將再度前進亞洲；迪倫11日透過個人社群公布新動向，確定加盟福州海俠，預計投入8月13日開打的2026年CPB中國棒球城市聯賽夏至聯賽，替球隊增添一名具備多國職棒經驗的投手。

現年33歲的迪倫來自南非，2021年加盟富邦悍將，不過直到球季尾聲才登上一軍；他在中職留下3場出賽紀錄，而且全部擔任先發，合計投了11.1局，被敲出10支安打，送出7次三振、3次四壞球及2次觸身球，總計失掉4分，其中3分為責失，期間沒有被擊出全壘打。

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迪倫在台灣雖然出賽樣本不多，但最終仍繳出1勝0敗、防禦率2.38、每局被上壘率1.15的成績。

他於2021年11月6日面對中信兄弟完成中職初登板，並在同月18日對統一獅拿下在台灣的唯一一勝，短暫效力期間展現出一定的控球與壓低失分能力。

離開富邦後，迪倫重返墨西哥聯盟韋拉克魯斯老鷹，2022年僅先發2場，戰績0勝1敗、防禦率11.74；其後因右膝傷勢需要數週復健，加上球隊有外籍名額需求，雙方協議結束合作。

事實上，他在加盟富邦前的2021年曾於同隊投出亮眼表現，8場出賽拿下4勝0敗、防禦率2.57，42局送出27次三振，還曾對墨西哥紅魔鬼投出無安打比賽。

結束墨西哥聯盟行程後，迪倫於2022年底轉戰澳洲職棒阿德雷德巨人，例行賽6場皆為先發，累計26局取得1勝1敗，防禦率3.46、每局被上壘率僅0.88，送出20次三振，僅出現2次四壞球，再度展現其控制保送數量的能力。

迪倫之後前往委內瑞拉發展，2023至24年冬季聯盟效力瑪格麗塔勇士，出賽7場、投35局，戰績2勝5敗，防禦率4.11、每局被上壘率1.43。

到了2024年委內瑞拉夏季聯盟，他代表米蘭達領袖投出代表作，例行賽繳出4勝2敗、防禦率2.66及每局被上壘率1.09，44局僅被攻下13分責失，最終以全票之姿獲選聯盟年度最佳投手。

CPB夏至聯賽將於8月13日在上海揭幕，之後也將移師深圳進行賽事。本屆參賽規模從先前的4隊增加至6隊，包括福州海俠、廈門海豚、深圳藍襪、長沙旺旺、上海虎鯨及北京正大龍。

賽事安排3場熱身賽及45場例行賽，換算每支球隊將進行15場比賽；例行賽排名前4名的隊伍將於9月21日展開季後賽，總冠軍系列賽預計9月26日開打，採3戰2勝制。

關鍵字： 富邦悍將、中華職棒

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