39歲梅西還在加速！營養師曝驚人數據：比世足卡達時更快





▲梅西39歲反而更快！營養師曝速度較卡達世足增5%。（圖／路透社）

記者王真魚／綜合報導

39歲的梅西（Lionel Messi）在本屆世界盃依舊展現驚人狀態，不僅率領阿根廷挺進8強，更讓外界驚訝的是，他的速度比2022年卡達世界盃時還要快。阿根廷隊長的西班牙營養師加蘭喬（Ismael Galancho）公開數據證實，梅西本屆賽事的最高衝刺速度較4年前提升約5%，甚至顛覆一般運動科學對高齡球員的認知。

39歲反而更快？梅西速度比卡達世界盃提升5%

[廣告]請繼續往下閱讀...

加蘭喬在Instagram分享梅西的身體數據指出，2009年至2015年間，梅西的巔峰速度約落在時速32.5公里至33.5公里之間，個別測試甚至曾突破34公里。

他解釋，速度是足球員會隨著年齡自然流失的基本能力，一般球員在30歲至35歲之間，每年大約會下降1%至2%；35歲之後，衰退幅度則提高至每年1.5%至3%。

根據統計，梅西在2022年卡達世界盃、35歲時的最高速度為時速29.38公里。依照正常生理變化推估，如今39歲的他，最高速度理應落在28.3公里至29.09公里之間。

然而，加蘭喬透露，截至目前這屆世界盃，梅西的最高速度達到30.9公里，較卡達世界盃時增加5%。

營養師揭密：沒有魔法，只有長年堅持

「這並不是因為他沒有變慢，而是他真的變得更快了。」加蘭喬表示，這一切並非來自什麼神奇配方，而是多年來持續投入體能訓練、營養、恢復、補水與負荷管理的成果。

他強調，除了與生俱來的天賦，梅西的投入、紀律與長期堅持，才是真正讓他在39歲依舊維持巔峰的重要原因。

穿戴裝置、抽血監測 團隊全天候掌握身體狀況

阿根廷知名醫師科米洛（Alberto Cormillot）在節目《Alguien tiene que decirlo》中，也以梅西為例，談到延緩肌肉退化的重要性。

科米洛指出，透過正確訓練與生活習慣，人們仍有機會提升約5%的速度，而一般成年人每年通常會流失1%至3%的身體能力。

他引用加蘭喬的說法表示，梅西團隊透過科技設備持續監控身體狀況，包括穿戴式背心追蹤速度、跑動距離與每日運動量，再搭配血液檢測、疲勞管理與睡眠監測，全面掌握球員狀態。

科米洛表示，梅西經常接受身體檢查，營養與補水策略也會依照每天的消耗量調整。

名醫給一般人的建議：你不會成為梅西，但能成為最好的自己

「對一般人而言，也許你不會成為梅西，但無論年紀多大，都能延緩、甚至在一段時間內避免肌肉退化。」科米洛說。

他建議，應維持充足的水分攝取、適量補充碳水化合物，並避免只攝取蛋白質的極端飲食，同時學會傾聽自己的身體，「如果累了，就不要過度勉強自己。」

科米洛最後說道：「你或許不會成為梅西，但你可以成為最好的自己。」





▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）