蔡其昌受邀大都會台灣日開球　攜手NASA太空人讓世界看見台灣

▲蔡其昌會長。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會「台灣日」將於7月26日在花旗球場登場，中職會長蔡其昌獲邀擔任開球嘉賓，並將與NASA太空人林琪兒博士共同站上大聯盟投手丘；兩位分別來自棒球與太空領域的代表人物，將攜手向世界展現台灣人的勇氣、智慧與堅持。

中華職棒官方稍早公布今年大都會台灣日的雙開球嘉賓，蔡其昌與林琪兒博士將共同為活動揭開序幕；聯盟形容，一位代表人類探索宇宙的夢想，一位代表台灣最受歡迎的國球，從太空到棒球、從台灣到紐約，兩人將在大聯盟舞台上交會。

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蔡其昌也透過Threads表示，每一次站上棒球場，他都清楚這不只是棒球，「很榮幸受邀擔任今年紐約大都會台灣日的開球嘉賓，更榮幸能與NASA太空人林琪兒博士共同站上大聯盟的投手丘開球。」

他指出，太空探索與棒球看似屬於不同領域，背後卻擁有相同精神，就是「勇敢追夢、永不放棄」；近年台灣棒球持續走向國際，從世界棒球12強賽、世界棒球經典賽，到越來越多台灣球員登上國際舞台，都讓世界看見台灣棒球的能量。

蔡其昌強調，棒球是台灣最好的語言之一，不僅能讓更多人認識台灣，也能讓身在海外的台灣人，透過棒球凝聚認同與驕傲。

今年適逢美國建國250週年，大都會台灣日除了是一場棒球盛會，也被賦予台美交流的重要意義；蔡其昌提及，活動象徵台灣與美國長久以來的友誼，希望透過棒球，讓世界看見台灣人的熱情、韌性與光芒。

大都會台灣日將於7月26日在花旗球場舉行，聯盟也邀請球迷共同進場，為台灣加油、為棒球喝采，見證台灣文化與棒球登上大聯盟舞台。