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面子超大！川普親邀打高爾夫　凱恩驚呼：超不真實

記者王真魚／綜合報導

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在世界盃8強賽前自曝，自己曾受邀與美國總統川普（Donald Trump）一起打高爾夫，並形容那是一段「超不真實的體驗」。

川普日前受訪時曾主動提起這段往事，大讚凱恩不僅是偉大的球員，球技也相當出色，「我和他一起打過高爾夫，我很喜歡他，他也是個很棒的高爾夫球手。」

凱恩11日賽前受訪證實此事，透露兩人是在18個月前、自己前往佛州棕櫚灘時碰面。

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「老實說，我打得還不錯。」現年32歲的凱恩笑說，「大概18個月前，我人在棕櫚灘時，他邀請我一起打球。當總統邀請你去某個地方時，那真的是一種非常超現實的體驗，不只是見到他，還能和他一起打高爾夫。」

談到川普的球技，凱恩也毫不吝惜給予稱讚，「說真的，他打得相當不錯。我希望等我到了他的年紀，也能像他一樣打得這麼好。那是一段很特別的經歷，我很感謝他邀請我。」

除了與川普打球的趣事，凱恩也透露，英格蘭傳奇球星貝克漢（David Beckham）日前特地現身球隊訓練基地，替三獅軍團打氣，希望球隊能夠闖進世界盃4強。

英格蘭隊本週在美職邁阿密國際（Inter Miami）訓練，這支球隊正是由貝克漢共同擁有。現年51歲的他當天還帶著兩個兒子羅密歐（Romeo Beckham）與克魯茲（Cruz Beckham）一同現身。

凱恩透露，身為前英格蘭隊長的貝克漢賽前只是簡單送上祝福，「幾乎每場比賽後，他都會傳訊息給我，我們一直保持聯絡。」

「大家都知道，代表英格蘭、擔任隊長對他來說有多重要。他來到這裡支持我們，而我們也很感謝能夠使用這座由他打造的訓練基地。」

英格蘭將於台灣時間12日凌晨5點，在世界盃8強賽迎戰哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威，爭奪4強門票。

關鍵字： 凱恩川普高爾夫世界盃英格蘭

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