黑田博樹來台遇颱風！仍親授小球員　分享會改預錄、開球延期

▲黑田博樹10日在台中棒球訓練營親自示範投球技巧，鼓勵年輕球員勇敢追夢。（圖／棒協提供）



記者王真魚／綜合報導

日本傳奇投手黑田博樹受邀來台參與「中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽」，儘管受到颱風影響，部分公開活動與賽事被迫調整，但黑田博樹仍不忘推廣棒球教育，7月10日率先舉辦棒球訓練營，親自指導國小球員，展現世界級球星傳承棒球精神的一面。

黑田博樹昨(10)日在臺中舉辦棒球訓練營，邀請臺中市德芙蘭國小、南投縣新街國小、雲林縣馬光國小的棒球隊小球員共同參與。活動中，黑田博樹除了親自示範投球技巧，也分享自身訓練經驗與棒球觀念，透過互動交流鼓勵小朋友勇於挑戰自我，並將多年職業生涯累積的經驗化為最直接的教學，讓基層球員近距離向國際級傳奇球星學習，留下難忘回憶。

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▲黑田博樹鼓勵年輕球員勇敢追夢。（圖／棒協提供）

原訂今(11)日舉辦的棒球分享會，黑田博樹原計畫分享自己踏入棒球的契機，以及從日本職棒、美國職棒一路走向生涯200勝的心路歷程，希望透過自身經驗鼓勵更多年輕球員追逐夢想。然而，受到颱風影響，分享會改採預錄方式進行，內容將於錄製完成後提供高中棒球選手觀看，希望不因天候因素中斷棒球知識與經驗的傳承。

此外，黑田博樹原訂於7月11日晚間在四國菁英棒球對抗賽中華培訓隊對日本大學明星隊賽前擔任開球嘉賓，但因颱風影響，11日兩場賽事全數取消，黑田博樹為參與本次難得的賽事盛會，特別延後返日，將改於7月12日日本大學明星隊對韓國大學明星隊賽前舉行，屆時黑田博樹將再度站上投手丘，與球迷一同迎接精彩賽事。

受颱風影響，7月11日兩場比賽均取消辦理，賽程已完成調整，後續賽事將依最新安排進行，歡迎球迷持續進場為各國好手加油。





▲黑田博樹。（圖／棒協提供）

中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽調整後賽程如下：

7月12日（六）

12：30 日本大學明星隊 vs 韓國大學明星隊

18：30 中華培訓隊 vs 美國NCAA明星隊

7月13日（日）

12：30 日本大學明星隊 vs 美國NCAA明星隊

18：30 韓國大學明星隊 vs 中華培訓隊

7月14日（一）

12：30 美國NCAA明星隊 vs 韓國大學明星隊

18：30 中華培訓隊 vs 日本大學明星隊

7月15日（二）

12：30 季軍戰（第三名 vs 第四名）

18：30 冠軍戰（第一名 vs 第二名）

而首屆賽事也獲得國際轉播平台高度重視，美國將由MLB.com全程轉播賽事，日本則由J SPORTS、Sports NAVI 完整播出比賽，讓全球球迷都能同步關注四國菁英對決。國際轉播平台全面投入，不僅代表國際棒壇高度肯定四國菁英棒球對抗賽的發展潛力，也凸顯參賽球員備受職棒球團及球探關注，這項賽事未來可望成為世界棒壇觀察新世代頂尖球員的重要舞台。

中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽不僅是一場高水準的國際競技，更肩負培育青年球員、深化國際交流的重要使命。隨著固定賽制與輪辦機制正式建立，未來將持續串聯台、美、日、韓等國棒球資源，打造具有國際影響力的青年棒球品牌，為世界棒壇開啟嶄新的交流篇章。