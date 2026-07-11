運動雲

>

味全球員異動！伍鐸一軍只待1天　「踢球雙殺」林孝程也降二軍

▲林孝程。（圖／味全龍提供）

▲林孝程。（圖／味全龍提供）

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍11日球員異動，右投伍鐸、外野手林孝程降二軍，其中伍鐸10日才被升上一軍，僅在一軍停留1天；林孝程則在昨比賽9局上代跑時，因故意妨礙守備遭判出局，引發關注。

伍鐸10日掛帥先發，前6局有效壓制獅隊打線，僅被敲出3支安打，投出4次三振、3次保送，失掉1分且並非自責分，退場時味全仍以4比1領先，具備勝投資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未料龍隊牛棚7局下控球失準，單局遭灌進5分，伍鐸最終無關勝敗，味全也以4比7遭逆轉，吞下3連敗。

伍鐸本季共在一軍出賽11場，包括10場先發、1場後援，戰績2勝2敗，另有1次救援成功，累計投62.1局，被敲63支安打、送出21次三振及16次四壞球，防禦率3.75、每局被上壘率1.27。

林孝程本季一軍出賽26場，累計打擊率0.237、上壘率0.341、長打率0.316，本季多半扮演球隊替補外野手及代跑角色。

味全10日在9局上展開最後反攻，劉俊緯敲出二壘安打，朱育賢選到保送後，由林孝程上場代跑。

張政禹隨後擊出一壘方向滾地球，球碰到跑壘中的林孝程，裁判經重播輔助判決檢視後，認定他有故意伸腳碰球、妨礙守備的動作，除宣告林孝程出局外，打者張政禹也遭判出局，形成結束比賽的雙殺。

味全目前下半季戰績2勝4敗，近期苦吞3連敗；原定11日繼續在台南亞太棒球場交手統一，但受到巴威颱風影響，台南市宣布停班停課，賽事確定延至10月3日進行。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、味全龍、林孝程

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網

門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網

西班牙亞馬爾「絕美女友」曝！火辣身材引暴動：這樣怎麼專心

西班牙亞馬爾「絕美女友」曝！火辣身材引暴動：這樣怎麼專心

昔日戰友變仇人！阿德巴約出手痛毆希洛　疑是社群發文引戰火

昔日戰友變仇人！阿德巴約出手痛毆希洛　疑是社群發文引戰火

林安可轟超大號2分砲！一人包辦全隊得分　西武2比8不敵火腿

林安可轟超大號2分砲！一人包辦全隊得分　西武2比8不敵火腿

哈蘭德其實是「英國製」　為何選擇代表挪威而非英格蘭？

哈蘭德其實是「英國製」　為何選擇代表挪威而非英格蘭？

西班牙、法國確定4強會師　總身價27億歐元「實質決賽」

西班牙、法國確定4強會師　總身價27億歐元「實質決賽」

21轟難掩傷情！大谷翔平辭退明星賽　賽後兩度道歉、自責愧對球迷

21轟難掩傷情！大谷翔平辭退明星賽　賽後兩度道歉、自責愧對球迷

世界盃史詩級最帥進球　范佩西飛翔頭槌至今無人超越

世界盃史詩級最帥進球　范佩西飛翔頭槌至今無人超越

伊能靜遇地震抱女兒、愛犬就跑　秦昊坐原地傻眼：救狗不救我？

熱門新聞

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網

西班牙亞馬爾「絕美女友」曝！火辣身材引暴動：這樣怎麼專心

昔日戰友變仇人！阿德巴約出手痛毆希洛　疑是社群發文引戰火

林安可轟超大號2分砲！一人包辦全隊得分　西武2比8不敵火腿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

2英格蘭主帥准球員「愛愛」放鬆

3門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結

4西班牙18歲新星「絕美女友」曝光

5昔熱火戰友撕破臉　阿德巴約毆希洛

最新新聞

1日耳曼坦克重建！名帥將接德國兵符

2沒進球沒差！亞馬爾神級過人撼全場

3前悍將洋投迪倫再闖亞洲

4鍾欣儒破PB摘金　中華隊單日2金1銀

5快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

【颱風最新路徑圖】巴威加速北上「最強風雨」要來了

IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」

姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD

【黑煙狂竄】台中一中商圈火警！　空地雜草突起火延燒機車
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366