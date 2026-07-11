味全球員異動！伍鐸一軍只待1天　「踢球雙殺」林孝程也降二軍

▲林孝程。（圖／味全龍提供）



記者胡冠辰／綜合報導

味全龍11日球員異動，右投伍鐸、外野手林孝程降二軍，其中伍鐸10日才被升上一軍，僅在一軍停留1天；林孝程則在昨比賽9局上代跑時，因故意妨礙守備遭判出局，引發關注。

伍鐸10日掛帥先發，前6局有效壓制獅隊打線，僅被敲出3支安打，投出4次三振、3次保送，失掉1分且並非自責分，退場時味全仍以4比1領先，具備勝投資格。

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未料龍隊牛棚7局下控球失準，單局遭灌進5分，伍鐸最終無關勝敗，味全也以4比7遭逆轉，吞下3連敗。

伍鐸本季共在一軍出賽11場，包括10場先發、1場後援，戰績2勝2敗，另有1次救援成功，累計投62.1局，被敲63支安打、送出21次三振及16次四壞球，防禦率3.75、每局被上壘率1.27。

林孝程本季一軍出賽26場，累計打擊率0.237、上壘率0.341、長打率0.316，本季多半扮演球隊替補外野手及代跑角色。

味全10日在9局上展開最後反攻，劉俊緯敲出二壘安打，朱育賢選到保送後，由林孝程上場代跑。

張政禹隨後擊出一壘方向滾地球，球碰到跑壘中的林孝程，裁判經重播輔助判決檢視後，認定他有故意伸腳碰球、妨礙守備的動作，除宣告林孝程出局外，打者張政禹也遭判出局，形成結束比賽的雙殺。

味全目前下半季戰績2勝4敗，近期苦吞3連敗；原定11日繼續在台南亞太棒球場交手統一，但受到巴威颱風影響，台南市宣布停班停課，賽事確定延至10月3日進行。