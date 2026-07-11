對戰挪威賽前傳好消息！英格蘭主帥開心宣布：全員皆可出賽

▲英格蘭原本的傷兵、病號都已經回歸訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽將於台灣時間12日繼續登場，首戰由英格蘭隊交手挪威隊。英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）賽前邁阿密的最後一次公開訓練後宣布好消息，陣中傷兵與病號已全數回歸訓練，達成「全員皆可出賽」的狀態。

根據英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，本週因大腿後肌不適而連續缺席8日與9日練習的主力中後衛格伊（Marc Guéhi），以及因身體不適在8日與9日於床上靜養、並為了防止傳染給隊友而進行隔離的副隊長賴斯（Declan Rice），均已順利重返訓練場。

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此外，先前因大腿後肌傷勢缺席最近3場比賽的後衛詹姆斯（Reece James），也在9日參與部分訓練並於10日完成完整訓練，宣告傷癒復出，三人均已投入在邁阿密舉行的最後一場公開訓練，詹姆斯是否能恢復至先發狀態，備受各界關注。

▲英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

對於陣容在賽前關鍵時刻重回完整，英格蘭總教練圖赫爾宣布了這項好消息，並對媒體表示：「很高興所有人都能參加訓練。雖然昆薩（Jarell Quansah）因禁賽賽無法上場，但我們仍有充足的調度選項，這確實是個好消息。」圖赫爾強調，雖然球隊仍缺少因紅牌停賽的昆薩，以及在16強賽後慶祝時意外骨折的主力中場亨德森（Jordan Henderson），但全員能在此時重回訓練，仍給予教練團極大的信心。