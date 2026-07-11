運動雲

>

梅西都在散步？世界盃64％時間用走的　仍是最危險男人

記者王真魚／綜合報導

梅西（Lionel Messi）本屆世界盃已攻進8球，與法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）並列金靴榜第一。不過，根據數據統計，這位39歲阿根廷隊長有超過六成時間都在場上「散步」，甚至有近四分之一時間幾乎靜止，但這絲毫不影響他繼續用自己的方式主宰比賽。

梅西「散步」數據曝光　64％時間都在走路

根據國際足總統計，梅西本屆賽事累積跑動距離達3萬5871公尺，其中有2萬2960公尺是在時速0至7公里的區間完成，換言之，他有64％的移動時間都處於步行狀態。此外，梅西還有約25％的時間幾乎站在原地，慢跑比例僅8.6％，遠低於賽會23％的平均值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這樣的踢法並未削弱梅西的威脅。外媒分析指出，外界眼中的「散步」，其實是梅西閱讀比賽的一部分。他經常利用放慢節奏的時間觀察隊友與對手的站位，等待足以改變戰局的機會出現。

阿根廷16強對陣埃及時，球隊一度以0比2落後，即使下半場補水結束後，梅西仍持續步行長達45秒，但期間他不斷與隊友交流、示意跑位，同時持續掃視場上空間。

▲▼阿根廷球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）

速度不再是武器　靠跑位與判斷致勝

數據顯示，梅西本屆世界盃從未跑出超過時速30公里的速度，但他依舊在進攻端繳出驚人成績，不僅創造15次重大機會，進攻三區觸球次數高居賽會前列，8顆進球也讓他與姆巴佩並列射手榜榜首。

梅西最常活動的區域集中在中場與禁區之間偏右的位置，那正是他最擅長內切、組織與射門的空間。如今的他已不再像年輕時那樣依賴速度與爆發力，而是將體能保留到最關鍵的時刻，利用跑位與判斷力製造威脅。

事實上，這種踢法並非近年才出現。梅西曾透露，自己小時候在紐維爾老男孩青訓營接受跑步訓練時，甚至會躲到樹後偷懶。如今，這套屬於梅西的比賽節奏，依舊在世界盃舞台發揮效果。

名將解析梅西威脅：永遠猜不到他要去哪

曾在皇家馬德里、曼聯與法國國家隊效力的後衛瓦拉內（Raphael Varane），生涯21次與梅西交手。他形容，梅西最大的威脅就在於總能悄悄遊走到防守盲區，「你必須不停和隊友溝通，確認到底該由誰去盯防他，是後腰、邊後衛，還是中後衛。」

前阿森納後衛加拉（William Gallas）也坦言，即使梅西只是在走路，防守球員依舊不敢鬆懈，「你不希望讓他輕易拿球，所以會想貼上去，但一旦你離開自己的位置，他就已經贏了。」

這樣的比賽方式，也讓梅西在阿根廷對埃及的逆轉戰中再次展現價值。當球隊第75分鐘仍以0比2落後時，他開始更多移向右路活動，先是助攻羅梅羅（Cristian Romero）破門，隨後又親自攻入扳平球，率領阿根廷完成逆轉。

隊友甘願多跑　只為等待梅西的魔法時刻

雖然梅西已無法像巔峰時期那樣頻繁回追與壓迫，但阿根廷全隊始終願意替他承擔更多防守工作。

前阿根廷國腳薩巴萊塔（Pablo Zabaleta）便表示，隊友們願意為梅西多跑一些，「因為他總能在關鍵時刻創造魔法般的瞬間。」

正如名帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）多年前所說：「他看起來只是在散步，但當球來到腳下時，他已經掌握場上所有人的位置。然後，砰！」

關鍵字： 梅西世界盃金靴榜阿根廷散步踢法

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網

門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網

西班牙亞馬爾「絕美女友」曝！火辣身材引暴動：這樣怎麼專心

西班牙亞馬爾「絕美女友」曝！火辣身材引暴動：這樣怎麼專心

昔日戰友變仇人！阿德巴約出手痛毆希洛　疑是社群發文引戰火

昔日戰友變仇人！阿德巴約出手痛毆希洛　疑是社群發文引戰火

林安可轟超大號2分砲！一人包辦全隊得分　西武2比8不敵火腿

林安可轟超大號2分砲！一人包辦全隊得分　西武2比8不敵火腿

哈蘭德其實是「英國製」　為何選擇代表挪威而非英格蘭？

哈蘭德其實是「英國製」　為何選擇代表挪威而非英格蘭？

西班牙、法國確定4強會師　總身價27億歐元「實質決賽」

西班牙、法國確定4強會師　總身價27億歐元「實質決賽」

21轟難掩傷情！大谷翔平辭退明星賽　賽後兩度道歉、自責愧對球迷

21轟難掩傷情！大谷翔平辭退明星賽　賽後兩度道歉、自責愧對球迷

世界盃史詩級最帥進球　范佩西飛翔頭槌至今無人超越

世界盃史詩級最帥進球　范佩西飛翔頭槌至今無人超越

【自嗨？！】彰化飛輪阿伯放手騎車 路口繞圈圈這下慘了

熱門新聞

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網

西班牙亞馬爾「絕美女友」曝！火辣身材引暴動：這樣怎麼專心

昔日戰友變仇人！阿德巴約出手痛毆希洛　疑是社群發文引戰火

林安可轟超大號2分砲！一人包辦全隊得分　西武2比8不敵火腿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

2英格蘭主帥准球員「愛愛」放鬆

3門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結

4西班牙18歲新星「絕美女友」曝光

5昔熱火戰友撕破臉　阿德巴約毆希洛

最新新聞

1日耳曼坦克重建！名帥將接德國兵符

2沒進球沒差！亞馬爾神級過人撼全場

3前悍將洋投迪倫再闖亞洲

4鍾欣儒破PB摘金　中華隊單日2金1銀

5快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

【颱風最新路徑圖】巴威加速北上「最強風雨」要來了

IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」

姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD

【黑煙狂竄】台中一中商圈火警！　空地雜草突起火延燒機車
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366