梅西都在散步？世界盃64％時間用走的　仍是最危險男人

Messi just walking walking walking... Hatrick pic.twitter.com/NC1HuzJv4D — Bez (@SrBez_) July 9, 2026

記者王真魚／綜合報導

梅西（Lionel Messi）本屆世界盃已攻進8球，與法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）並列金靴榜第一。不過，根據數據統計，這位39歲阿根廷隊長有超過六成時間都在場上「散步」，甚至有近四分之一時間幾乎靜止，但這絲毫不影響他繼續用自己的方式主宰比賽。

梅西「散步」數據曝光 64％時間都在走路

根據國際足總統計，梅西本屆賽事累積跑動距離達3萬5871公尺，其中有2萬2960公尺是在時速0至7公里的區間完成，換言之，他有64％的移動時間都處於步行狀態。此外，梅西還有約25％的時間幾乎站在原地，慢跑比例僅8.6％，遠低於賽會23％的平均值。

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這樣的踢法並未削弱梅西的威脅。外媒分析指出，外界眼中的「散步」，其實是梅西閱讀比賽的一部分。他經常利用放慢節奏的時間觀察隊友與對手的站位，等待足以改變戰局的機會出現。

阿根廷16強對陣埃及時，球隊一度以0比2落後，即使下半場補水結束後，梅西仍持續步行長達45秒，但期間他不斷與隊友交流、示意跑位，同時持續掃視場上空間。

▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）

速度不再是武器 靠跑位與判斷致勝

數據顯示，梅西本屆世界盃從未跑出超過時速30公里的速度，但他依舊在進攻端繳出驚人成績，不僅創造15次重大機會，進攻三區觸球次數高居賽會前列，8顆進球也讓他與姆巴佩並列射手榜榜首。

梅西最常活動的區域集中在中場與禁區之間偏右的位置，那正是他最擅長內切、組織與射門的空間。如今的他已不再像年輕時那樣依賴速度與爆發力，而是將體能保留到最關鍵的時刻，利用跑位與判斷力製造威脅。

事實上，這種踢法並非近年才出現。梅西曾透露，自己小時候在紐維爾老男孩青訓營接受跑步訓練時，甚至會躲到樹後偷懶。如今，這套屬於梅西的比賽節奏，依舊在世界盃舞台發揮效果。

名將解析梅西威脅：永遠猜不到他要去哪

曾在皇家馬德里、曼聯與法國國家隊效力的後衛瓦拉內（Raphael Varane），生涯21次與梅西交手。他形容，梅西最大的威脅就在於總能悄悄遊走到防守盲區，「你必須不停和隊友溝通，確認到底該由誰去盯防他，是後腰、邊後衛，還是中後衛。」

前阿森納後衛加拉（William Gallas）也坦言，即使梅西只是在走路，防守球員依舊不敢鬆懈，「你不希望讓他輕易拿球，所以會想貼上去，但一旦你離開自己的位置，他就已經贏了。」

這樣的比賽方式，也讓梅西在阿根廷對埃及的逆轉戰中再次展現價值。當球隊第75分鐘仍以0比2落後時，他開始更多移向右路活動，先是助攻羅梅羅（Cristian Romero）破門，隨後又親自攻入扳平球，率領阿根廷完成逆轉。

隊友甘願多跑 只為等待梅西的魔法時刻

雖然梅西已無法像巔峰時期那樣頻繁回追與壓迫，但阿根廷全隊始終願意替他承擔更多防守工作。

前阿根廷國腳薩巴萊塔（Pablo Zabaleta）便表示，隊友們願意為梅西多跑一些，「因為他總能在關鍵時刻創造魔法般的瞬間。」

正如名帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）多年前所說：「他看起來只是在散步，但當球來到腳下時，他已經掌握場上所有人的位置。然後，砰！」