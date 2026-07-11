C羅退役後將接葡萄牙主帥？英超傳奇：只是時間早晚問題

▲葡萄牙隊巨星C羅（Cristiano Ronaldo ）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

41歲的葡萄牙國家隊核心C羅（Cristiano Ronaldo）在本屆美加墨世界盃16強賽以0比1不敵西班牙出局後，其下一步動向引發高度關注。英格蘭名將、英超歷史進球紀錄保持人希勒（Alan Shearer）大膽預言，一旦C羅在退役後選擇走上執教之路，接葡萄牙隊兵符「只是時間早晚問題」。

C羅在本屆世界盃出賽5場攻入3球，依舊是球隊的進攻主力，但隨年齡增長，他在場上的整體影響力已不若以往。希勒在接受體育運彩公司訪問時直言，前總教練馬丁尼茲（Roberto Martínez）過度執著於使用C羅，在對戰西班牙需要得分的關鍵時刻，未能果斷進行人員調度，進而限制了其他前鋒的發揮空間。

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「C羅是改寫了無數紀錄的偉大球員。我很喜歡他的奉獻、比賽方式以及想要持續挑戰的態度，」希勒說道，「賽前，我就認為馬丁尼茲能否將C羅排除在先發之外、或是在比賽途中將其撤換，會左右葡萄牙在本屆世界盃的成績。」

他認為C羅如果繼續留隊，對葡萄牙的新老交替將造成沉重負擔，並對C羅在2年後出戰2028年歐國盃（Euro 2028）的前景抱持懷疑。

雖然希勒大方稱讚C羅無與倫比的奉獻精神與競技態度，但他也建議C羅應該在獲得掌聲時優雅轉身。希勒強調，最明智的決定是在眾人期盼看更多的時候高調退場，「我的想法是，在人們高喊著想看更多的時候從舞台上直接謝幕其實會比較好，由我來看這屆世界盃不論對C羅還是葡萄牙而言，都是太過勉強的挑戰。」

▲前葡萄牙主帥馬丁尼茲（Roberto Martinez）。（圖／達志影像／美聯社）

隨著世界盃遭到淘汰，葡萄牙足協已火速展開重組，馬丁尼茲下課後，由剛率領艾納斯（Al Nassr）奪得2025-2026年賽季沙烏地職業聯賽冠軍的教頭傑蘇斯（Jorge Jesus）接任，並簽下至2030年世界盃的合約。

雖然葡萄牙已在傑蘇斯帶領下重新出發，但希勒深信，C羅在退役後若有意投身教練職，憑藉其在葡萄牙足球的絕對威望，有朝一日接任國家隊總教練將是水到渠成，「雖然還不知道C羅退役後有什麼計畫，但若有朝一日想掌葡萄牙隊主帥兵符，實際接任就只是時間早晚問題。」