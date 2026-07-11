超中二！埃及教頭返國再擺雙手畫叉　重現抗議阿根廷手勢

EL ENTRENADOR DE EGIPTO Y EL GESTO DE RACISMO



En el partido contra Argentina, Hossam Hassan hizo el gesto que se volvió viral y días después lo sostuvo. pic.twitter.com/L0J3voEoxx — Diario Olé (@DiarioOle) July 10, 2026

記者王真魚／綜合報導

根據阿根廷媒體《奧萊報》報導，埃及國家隊返抵國門後，總教練哈桑（Hossam Hassan）面對前來迎接的球迷，再度做出雙手交叉畫「X」的動作，重現16強賽對阿根廷時的抗議手勢。

埃及在世界盃16強賽一度取得2球領先，最終遭阿根廷連進3球，以2比3遭到逆轉淘汰。比賽最後階段，埃及將帥因不滿裁判判決接連抗議，合計收到5張黃牌及1張紅牌，哈桑也因在場邊做出雙手畫叉動作領到黃牌。

埃及方面主要質疑阿根廷攻入致勝球前，埃及有兩名球員在對方禁區內倒地，但裁判經VAR檢視後，認定進球過程沒有問題，判定進球有效。此外，埃及在第59分鐘曾攻入一球，但因進球前犯規遭判無效。

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如今球隊返回埃及，哈桑再次在球迷面前重現同一手勢，再度引發關注。根據FIFA規範，「X」手勢是球員或教練通報種族歧視事件的官方訊號。

▲ 埃及總教練哈桑（Hossam Hassan，左）在世界盃16強賽對阿根廷一役中，不滿判決與法國籍主裁判萊特希爾（François Letexier）激烈理論 。（圖／達志影像／美聯社）