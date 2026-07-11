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德國隊爆冷出局不是沒原因！外媒曝世足前門將先內鬨

▲德國因40歲傳奇門神諾伊爾（Manuel Neuer）回歸在世足前就爆內鬨。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國因40歲傳奇門神諾伊爾（Manuel Neuer）回歸在世足前就爆內鬨。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

四屆世界盃冠軍德國隊在2026年美加墨世界盃32強，就因輸掉與巴拉圭隊PK大戰遺憾落敗，連續3屆世界盃無緣16強。這不僅讓總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）直接被德國足協炒魷魚，賽後更被外媒爆料大賽期間德國隊內部早因門將配置爆發嚴重內鬨。

德國隊在本屆賽事中表現低迷，雖然擊敗庫拉索與象牙海岸，卻在小組賽以1比2敗給厄瓜多，最終以2勝1敗、小組第一晉級32強，後來又在PK戰爆冷遭淘汰。

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這場內鬨風暴的禍根，源自總教練納格爾斯曼在正賽前夕執意召回已於2024年退役的40歲門將諾伊爾（Manuel Neuer）。此舉其實在教練團內部引發強烈反彈，還讓守門員教練克羅恩貝格（Andreas Kronenberg）甚至接近辭職。

據外媒披露，克羅恩貝格先前已向原本設定的主力門將鮑曼（Oliver Baumann）與努貝爾（Alexander Nübel）承諾了世界盃的出賽角色，然而納格爾斯曼曼卻越過守門員教練私自做出決定，讓突然從先發淪為替補的鮑曼與團隊產生巨大嫌隙。

此外，諾伊爾的復歸過程同樣充滿爭議。據悉，諾伊爾當時回歸國家隊得條件，就是要求球隊要排除掉努貝爾，並改提名烏爾比希（Jonas Urbig）當替補。納格爾斯曼最後與諾伊爾達成協議，將烏爾比希作為繼努貝爾之後的第四守門員，但這導致諾伊爾與努貝爾在集訓期間完全沒有配合。諾伊爾拒絕承認努貝爾為其接班人的強硬態度，更險些讓他自己錯失了世界盃參賽機會，門將內訌在開賽前便為德國防線埋下不安隱憂。

關鍵字： 2026世足德國隊世界盃門將內鬨納格爾斯曼諾伊爾

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