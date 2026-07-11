哈蘭德其實是「英國製」　為何選擇代表挪威而非英格蘭？





▲挪威哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

如果命運稍微拐個彎，世界盃8強賽英格蘭與挪威之戰，哈蘭德（Erling Haaland）或許不是三獅軍團最頭痛的敵人，而是與凱恩（Harry Kane）、貝林漢姆（Jude Bellingham）並肩作戰的隊友。

肩負挪威希望、準備挑戰英格蘭防線的哈蘭德，其實出生於英格蘭西約克郡的里茲。2000年7月21日，他的父親阿爾菲・哈蘭德（Alfie Haaland）效力英超球隊曼城，在此之前，才剛從里茲聯轉會。

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哈蘭德3、4歲都在英格蘭度過。兒時教練伯恩森（Alf Ingve Berntsen）透露，他們一家白天講英語，回到家後改說挪威語。

「當你習慣白天說英語、晚上說挪威語，後來回到挪威，生活當然完全變成挪威語。」伯恩森接受《The Athletic》訪問時表示，「如果他是7、8歲才搬回挪威，也許會更像英格蘭人。」

2003年，父親因傷退休後，全家返回挪威西南部小鎮布呂訥定居。從幼兒園、學校，到足球啟蒙與青訓生涯，哈蘭德幾乎所有成長軌跡，都留在挪威。

外界好奇「為何不替英格蘭踢球」？哈蘭德曾在2023年親自給出答案。

「我在英國住了3年半到4年，但之後在挪威生活了很長一段時間，所以選擇挪威是很自然的事。」他說。

「你永遠不知道，如果父親當年在英格蘭踢得更久，事情會變成什麼樣子。或許我會成為英格蘭人，我不知道，但我是挪威人，而且我為此感到驕傲。」

事實上，哈蘭德確實有資格代表英格蘭出賽，但從小到大，他的身分認同始終沒有太多動搖。

伯恩森說得直接，「他的父母、祖父母、兄弟姊妹、親戚全都是挪威人。他3、4歲就離開英格蘭，理論上是有可能，但現實中幾乎不可能。」

英格蘭足總也從未真正認為自己有機會得到這位超級射手。前英格蘭主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）2020年就曾坦言，當哈蘭德嶄露頭角時，他早已進入挪威青年國家隊體系。

一名前英格蘭青年隊教練更透露：「我們從來不可能得到他，那根本不會發生。他父親代表的是挪威，那也是他的夢想。」

儘管如此，哈蘭德從未否認自己與英格蘭之間特殊的連結。

他一直對父親效力過的諾丁漢森林、里茲聯與曼城抱有深厚感情。少年時期和朋友踢球時，他經常穿著曼城或里茲聯球衣；16歲接受挪威媒體訪問時，甚至曾說過：「我的夢想，是和里茲聯一起贏得英超冠軍。」

2018年，當時效力挪威莫爾德的哈蘭德，也曾獲邀參觀里茲聯主場艾蘭路球場與訓練基地，只不過最終被薩爾斯堡紅牛搶先一步。

出生於英格蘭，在英格蘭踏出人生第一步，珍惜英格蘭的球隊，如今又效力於英超豪門曼城，但當世界盃8強戰哨音響起時，哈蘭德仍將身披挪威戰袍，成為英格蘭晉級路上最大的阻礙。