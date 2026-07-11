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完全不藏！瑞士主帥直接曝光防堵阿根廷球王梅西策略

▲阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）領銜出戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）領銜出戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽最終戰將於台灣時間12日，將由衛冕軍阿根廷正面迎戰暌違72年首度重返8強的瑞士隊，瑞士主帥亞金（Murat Yakin）出席賽前記者會談到該如何面對阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），坦言將會採取提高控球率的策略來予以限制，力拚跨越宿敵高牆，爭奪隊史首張世界盃4強門票。

面對本屆已連續5場比賽進球、累計攻入8球的威脅性極高的阿根廷球王，亞金賽前大方分享瑞士隊想法，「只要我們能保持控球，他發揮的機會就會減少。我們會用自己的方式，不讓他輕易持球。」雖然陣中本屆已累計3個進球與2次助攻的20歲攻擊中場大將曼贊比（Johan Manzambi）確定因左膝傷勢未癒缺陣，對進攻恐造成打擊，但亞金重申球隊將以團隊力量克服困難，並對戰術執行力寄予厚望：「明天我們會團結一心。透過精準傳球，並對阿根廷施加高壓逼搶。」

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▲瑞士隊總教練亞金（Murat Yakin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士隊總教練亞金（Murat Yakin）。（圖／達志影像／美聯社）

瑞士在歷史上與阿根廷交手7次仍未嘗勝績，兩國上一次在世界盃對決要追溯至2014年巴西世界盃16強，當時阿根廷在延長賽後以1比0險勝。當年曾親歷該場苦戰的現任隊長兼中場核心扎卡（Granit Xhaka）與左後衛羅德里格斯（Ricardo Rodríguez）此役將再度披掛上陣。

扎卡受訪時展現雄心壯志，並直言：「這不是復仇，這是完全不同的比賽。我們唯一的目標就是贏球。」他也感性說道：「12年過去了，我們再次站到了這裡。我們知道這是一支擁有不同心態與不同世代的瑞士隊，我們的足球已經進化了。」

瑞士隊史曾於1934年、1938年及1954年三度闖入8強，此役若能突破阿根廷天敵防線，不僅能寫下對戰首勝，更將創下隊史首度挺進世界盃4強的歷史新頁。

關鍵字： 2026世足世界盃8強阿根廷瑞士隊梅西扎卡

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