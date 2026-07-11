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凱恩認證哈蘭德是「怪物」　自認風格完全不同：沒必要比較

記者王真魚／綜合報導

世界盃8強賽挪威與英格蘭將於台灣時間12日清晨5點在邁阿密登場，兩隊王牌哈蘭德（Erling Haaland）與凱恩（Harry Kane）的「神鋒對決」成為賽前最大焦點。對於外界不斷拿兩人做比較，已在本屆賽事攻進6球的凱恩直言，兩人是不同類型的球員，「沒有必要比較」。

凱恩10日出席賽前記者會時，被問到自己與目前以7球暫居射手榜首位的哈蘭德誰更出色。他坦言，「這是個困難的問題。首先，我和他是完全不同類型的球員。雖然大家都把我們視為前鋒，但老實說，我們幾乎踢的是不同的位置。」
儘管拒絕比較，凱恩仍毫不吝惜對這位挪威神鋒的讚美。

「他真的非常出色，身體能力就像機器一樣，簡直是個怪物。」凱恩說，「他的終結能力令人難以置信，進球數已經說明了一切。無論是作為球員還是職業選手，我都非常尊敬他。」

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談到自己的踢法，凱恩表示，自己更喜歡頻繁觸球、參與組織，「我和他一樣能進球，但風格不同。我喜歡更多參與比賽，不過也能扮演傳統中鋒的角色，所以我認為沒有必要把我們放在一起比較。」

雖然目前僅落後哈蘭德1球，但凱恩強調，自己的目標從來不是金靴獎，而是帶領英格蘭自1966年以來首度捧起世界盃冠軍。

「如果每場比賽都能踢出精彩足球、一路輕鬆獲勝，當然很好，但現實不是這樣。」凱恩表示，「真正的冠軍球隊，很少能一路順風順水。」

英格蘭本屆世界盃先後淘汰剛果民主共和國與墨西哥，雖然晉級之路跌跌撞撞，但凱恩認為，球隊至今仍未拿出最佳狀態。

「現在已經來到8強，我們必須展現出至今還沒有展現過的最佳表現。」他說，「從8強、4強到決賽，只剩短短一週時間，每一名球員都必須做好準備，在需要的時候挺身而出。」

若在對挪威之戰登場，凱恩將追平魯尼（Wayne Rooney）保持的英格蘭隊史最多120場出賽紀錄（非門將）。賽前訓練時，前英格蘭隊長貝克漢（David Beckham）也帶著二兒子羅密歐（Romeo Beckham）與三兒子克魯茲（Cruz Beckham）現身，替三獅軍團加油。

▲英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世界盃哈蘭德凱恩英格蘭8強賽

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