哥倫比亞國腳遭死亡威脅！足協要求徹查　32年前悲劇陰影再現





▲哥倫比亞國腳坎帕斯（Jaminton Campaz）在世界盃16強戰不敵瑞士後難掩失落神情，球隊最終於12碼大戰遭淘汰，無緣晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

哥倫比亞在世界盃16強PK大戰不敵瑞士後，26歲中場坎帕斯（Jaminton Campaz）因錯失關鍵進球機會，竟與家人一同收到死亡威脅。哥倫比亞足協已公開譴責相關行為，並要求檢察機關加速調查。

哥倫比亞7日在16強賽與瑞士鏖戰至延長賽，雙方仍以0比0戰平，最終在PK大戰落敗、遭到淘汰。效力阿根廷羅薩里奧中央的坎帕斯，在延長賽期間獲得絕佳破門機會，可惜射門偏出。

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比賽結束後，坎帕斯的社群帳號湧入大量批評與威脅留言。他隨後限制留言功能，並基於安全考量，沒有與隊友搭乘同一班飛機返回哥倫比亞。

哥倫比亞足協在聲明中強調，「任何運動員及其身邊的人，都不應因為在體育賽場代表國家，而遭受恐嚇。」

坎帕斯也在Instagram上傳一張蹲在場上、神情沮喪的照片，呼籲球迷保持尊重。

「足球也有艱難的時刻，現在能做的就是從中學習、重新站起來，繼續努力，讓自己變得更強。」坎帕斯寫道，「我的哥倫比亞，請永遠不要拋棄尊重。我們可以有不同想法，也可以感到挫折或悲傷，但任何熱情都不能成為仇恨，以及讓他人活在恐懼中的理由。」

針對相關威脅，哥倫比亞足協已要求檢察總署加速調查，揪出幕後涉案人士。

足協表示，「足球應該是團結、尊重與希望的空間，絕不能成為仇恨、恐嚇或暴力的舞台。」並呼籲所有哥倫比亞民眾，競技場上的歧見不應演變成針對國家隊球員的威脅或攻擊。

這起事件讓人想起哥倫比亞足球史上最黑暗的一頁。1994年美國世界盃，後衛艾斯科巴（Andrés Escobar）在對地主美國之戰踢進烏龍球，哥倫比亞最終以1比2落敗。球隊遭淘汰返國數日後，艾斯科巴在麥德林遭槍殺身亡。