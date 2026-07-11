運動雲

>

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

記者王真魚／綜合報導

英格蘭國家隊現任總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在世界盃採取一套全新的管理方式，引發外界熱議。據報導，他允許球員在整屆賽事期間與伴侶發生性行為。

這項被形容為「前衛」的管理方式，唯一的規定就是比賽當天禁止與伴侶發生性行為。圖赫爾希望球員在放鬆與專注之間取得平衡。

隨著英格蘭即將在8強賽迎戰挪威，這套管理哲學也讓貝林漢姆（Jude Bellingham）、凱恩（Harry Kane）等主力球員的場內外生活受到外界關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

圖赫爾訂下嚴格界線　比賽日禁止親密行為

根據英格蘭訓練基地傳出的媒體報導，圖赫爾允許國家隊成員在非正式比賽日，與妻子或女友共度親密時光。
圖赫爾相信，頂尖球員需要在高壓的足球環境之外，保有個人空間與真實的情感連結，才能在踏上球場時維持高度專注。

這項相對開放的政策，似乎讓英格蘭隊內在關鍵賽事前維持正向、和諧的氣氛。相較於嚴格限制球員與家屬接觸，教練團選擇強調互信與個人責任，希望藉此減少球員在長期賽事期間累積的疲勞與倦怠。

英格蘭備戰8強　將迎戰挪威

隨著8強戰到來，圖赫爾面臨真正考驗，必須帶領三獅軍團擊敗挪威、搶下4強門票。

報導指出，貝林漢姆與女友卡斯楚（Ashlyn Castro），以及凱恩與妻子、家人，都被認為是休息期間相處時間較多的球星家庭。兩名主力本屆賽事也都繳出亮眼表現，報導認為，這套強調信任與放鬆的管理方式，至少目前並未影響球員的場上發揮。

英格蘭接下來希望延續隊內的正面氣氛，在備受矚目的8強戰擊退挪威，繼續朝世界盃冠軍邁進。

貝林漢姆女友是誰？美國模特兒卡斯楚場邊應援世界盃成焦點

值得一提的是，貝林漢姆的女友卡斯楚近期因頻頻現身世界盃看台替男友加油而受到關注。28歲的她來自美國加州，身兼模特兒與社群創作者，Instagram擁有超過70萬名粉絲。

兩人自2025年初傳出戀情，而在英格蘭本屆世界盃首戰結束後，卡斯楚更第一時間衝入場內獻吻，甜蜜互動立刻成為媒體焦點。隨著英格蘭持續挺進淘汰賽，她的一舉一動，成為球迷熱議話題。

▲▼ 連兩年帶領切爾西闖進歐冠決賽的主帥圖赫爾（Thomas Tuchel） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲主帥圖赫爾（Thomas Tuchel） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美加墨世界盃圖赫爾英格蘭隊貝林漢姆卡斯楚

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網

門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網

昔日戰友變仇人！阿德巴約出手痛毆希洛　疑是社群發文引戰火

昔日戰友變仇人！阿德巴約出手痛毆希洛　疑是社群發文引戰火

西班牙亞馬爾「絕美女友」曝！火辣身材引暴動：這樣怎麼專心

西班牙亞馬爾「絕美女友」曝！火辣身材引暴動：這樣怎麼專心

西班牙、法國確定4強會師　總身價27億歐元「實質決賽」

西班牙、法國確定4強會師　總身價27億歐元「實質決賽」

快訊／梅里諾連兩場扮奇兵破門！西班牙2比1擊敗比利時、挺進4強

快訊／梅里諾連兩場扮奇兵破門！西班牙2比1擊敗比利時、挺進4強

林安可轟超大號2分砲！一人包辦全隊得分　西武2比8不敵火腿

林安可轟超大號2分砲！一人包辦全隊得分　西武2比8不敵火腿

21轟難掩傷情！大谷翔平辭退明星賽　賽後兩度道歉、自責愧對球迷

21轟難掩傷情！大谷翔平辭退明星賽　賽後兩度道歉、自責愧對球迷

世界盃史詩級最帥進球　范佩西飛翔頭槌至今無人超越

世界盃史詩級最帥進球　范佩西飛翔頭槌至今無人超越

李珠珢22歲生日寵粉開大招！5880元頭號席藏簽名自拍　限量539席開搶

李珠珢22歲生日寵粉開大招！5880元頭號席藏簽名自拍　限量539席開搶

亞運棒球分組出爐！中華隊與韓國同組　首戰直接正面交鋒

亞運棒球分組出爐！中華隊與韓國同組　首戰直接正面交鋒

被問如果可以選擇年齡？　蔡依林直接已讀亂回XD

熱門新聞

門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網

昔日戰友變仇人！阿德巴約出手痛毆希洛　疑是社群發文引戰火

西班牙亞馬爾「絕美女友」曝！火辣身材引暴動：這樣怎麼專心

西班牙、法國確定4強會師　總身價27億歐元「實質決賽」

快訊／梅里諾連兩場扮奇兵破門！西班牙2比1擊敗比利時、挺進4強

林安可轟超大號2分砲！一人包辦全隊得分　西武2比8不敵火腿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結

2昔熱火戰友撕破臉　阿德巴約毆希洛

3西班牙18歲新星「絕美女友」曝光

4西班牙4強碰法國　總身價27億對決　

5梅里諾又當奇兵　西班牙2比1晉4強

最新新聞

1沒藏招！瑞士主帥曝光防梅西策略

2凱恩認證哈蘭德是怪物：沒必要比較

3哥倫比亞國腳遭死亡威脅！足協發聲了

4林安可炸裂獨攬2分　西武不敵火腿

5英格蘭主帥准球員「愛愛」放鬆

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」

姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD

【颱風最新路徑圖】巴威加速北上「最強風雨」要來了

【黑煙狂竄】台中一中商圈火警！　空地雜草突起火延燒機車
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366