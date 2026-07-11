英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

???????????????????? Thomas Tuchel le ha permitido a los jugadores tener sexo con sus parejas en cualquier momento del Mundial excepto en el dia del partido.



Jude Bellingham y su novia Ashlyn Castro, asi como Harry Kane y su esposa han sido de las parejas que más tiempo han pasado… pic.twitter.com/l0MbrFWXY5 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 10, 2026

記者王真魚／綜合報導

英格蘭國家隊現任總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在世界盃採取一套全新的管理方式，引發外界熱議。據報導，他允許球員在整屆賽事期間與伴侶發生性行為。

這項被形容為「前衛」的管理方式，唯一的規定就是比賽當天禁止與伴侶發生性行為。圖赫爾希望球員在放鬆與專注之間取得平衡。

隨著英格蘭即將在8強賽迎戰挪威，這套管理哲學也讓貝林漢姆（Jude Bellingham）、凱恩（Harry Kane）等主力球員的場內外生活受到外界關注。

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圖赫爾訂下嚴格界線 比賽日禁止親密行為

根據英格蘭訓練基地傳出的媒體報導，圖赫爾允許國家隊成員在非正式比賽日，與妻子或女友共度親密時光。

圖赫爾相信，頂尖球員需要在高壓的足球環境之外，保有個人空間與真實的情感連結，才能在踏上球場時維持高度專注。

這項相對開放的政策，似乎讓英格蘭隊內在關鍵賽事前維持正向、和諧的氣氛。相較於嚴格限制球員與家屬接觸，教練團選擇強調互信與個人責任，希望藉此減少球員在長期賽事期間累積的疲勞與倦怠。

英格蘭備戰8強 將迎戰挪威

隨著8強戰到來，圖赫爾面臨真正考驗，必須帶領三獅軍團擊敗挪威、搶下4強門票。

報導指出，貝林漢姆與女友卡斯楚（Ashlyn Castro），以及凱恩與妻子、家人，都被認為是休息期間相處時間較多的球星家庭。兩名主力本屆賽事也都繳出亮眼表現，報導認為，這套強調信任與放鬆的管理方式，至少目前並未影響球員的場上發揮。

英格蘭接下來希望延續隊內的正面氣氛，在備受矚目的8強戰擊退挪威，繼續朝世界盃冠軍邁進。

貝林漢姆女友是誰？美國模特兒卡斯楚場邊應援世界盃成焦點

值得一提的是，貝林漢姆的女友卡斯楚近期因頻頻現身世界盃看台替男友加油而受到關注。28歲的她來自美國加州，身兼模特兒與社群創作者，Instagram擁有超過70萬名粉絲。

兩人自2025年初傳出戀情，而在英格蘭本屆世界盃首戰結束後，卡斯楚更第一時間衝入場內獻吻，甜蜜互動立刻成為媒體焦點。隨著英格蘭持續挺進淘汰賽，她的一舉一動，成為球迷熱議話題。

Jude Bellingham and his girlfriend celebrate England victory over Mexico #MEXENG pic.twitter.com/daTSYFsgXY — SeyVibezS (@mslaggert) July 6, 2026





▲主帥圖赫爾（Thomas Tuchel） 。（圖／達志影像／美聯社）