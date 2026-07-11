梅西世界盃兩度失點仍獲無條件信任　主帥霸氣挺：他就是主罰者

▲Lionel Messi。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

阿根廷即將在世界盃8強賽迎戰瑞士，陣中頭號球星梅西（Lionel Messi）本屆賽事雖然已經兩度罰失12碼，但總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）仍給予絕對信任；他在賽前記者會明確表示，只要梅西願意站上罰球點，阿根廷的12碼就會繼續交由他主罰。

「首先，只要Lionel想要主罰12碼，就會由他來踢。」史卡洛尼在賽前記者會上表示，「我們還有其他具備主罰能力的球員，但只要他想踢，就會讓他踢。」

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梅西本屆世界盃兩次主罰12碼都未能命中，若從2022年世界盃起計算，他最近7次代表阿根廷操刀12碼僅罰進4球；不過，史卡洛尼認為，梅西憑藉多年累積的地位與近期出色表現，已經有權自行決定是否繼續擔任主罰者。

Leonel Messi falla el penal para darle el empate a Argentina paradon del Egipto pic.twitter.com/KJziWsMxP4 — Lucifer ଲୁସିଫର୍ (@krishnakamal077) July 7, 2026

除了12碼主罰安排，史卡洛尼也談到梅西在場上的位置自由；阿根廷在16強賽以3比2擊敗埃及的比賽末段，梅西一度移往右路活動，並從該側持續製造威脅。

「事實上，現在他通常會更多在中路活動，但我們整支球隊，尤其是在他身邊移動的球員，都會根據他的位置來踢球，這很正常。」史卡洛尼說。

他進一步解釋，「那是在比賽進行過程中自然形成的，球隊意識到，他從那一側可以製造威脅，尤其是他能夠把球傳到另一側，讓隊友後插上接應；我認為當時這一點非常明顯。」

梅西在對埃及之戰先助攻阿根廷攻進首球，之後又親自攻入扳平比數的進球，本屆賽事至今，他在410分鐘出賽時間內，透過15次創造機會繳出8進球、1助攻。

即使近期在12碼罰球上遭遇困難，梅西最近兩屆世界盃仍累計創造36次進攻機會，攻進15球並送出4次助攻；6月24日年滿39歲的他，依然是阿根廷進攻端最具決定性的球員。

談到梅西現階段的身體狀態，史卡洛尼認為，他的跑動量與過去相比並沒有明顯變化。

「Lionel的跑動距離，基本上和他一直以來差不多。」史卡洛尼提及，「他並沒有明顯跑得更多或更少，差別在於，現在他所做的每一件事都更具有決定性。」

「或許這會讓那些不了解他的人感到驚訝，因為他們原本認為，一名39歲的球員不可能仍然維持這樣的水準。」史卡洛尼說。

他也再次強調自己對梅西的高度評價，「我已經說過很多次，只要他還想繼續踢球，他就會是最好的球員；這是我的信念，不是因為我是他的教練。只要他仍然保有這份渴望，他就會繼續是最好的。」