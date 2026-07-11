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英挪大戰5大看點！新舊「哈寶粉」必看　世界盃最特別的一場

▲哈蘭德（Erling Haaland）與貝林漢姆（Jude Bellingham）曾在多特蒙德並肩作戰兩季，如今將在世界盃8強賽首度以敵人身分正面交鋒。 （圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德（Erling Haaland）與貝林漢姆（Jude Bellingham）曾在多特蒙德並肩作戰兩季，如今將在世界盃8強賽首度以敵人身分正面交鋒。 （圖／達志影像／美聯社）

文／體育中心

世界盃8強賽挪威與英格蘭明日凌晨5時開戰，絕對是全球球迷、甚至是近期剛入坑「哈寶」哈蘭德（Erling Haaland）鐵粉們絕不可錯過的世紀對決！這場大戰不只牽動晉級局勢，場內外錯綜複雜的「英超內戰」與「前隊友相愛相殺」，更讓這場比賽被譽為本屆最特別、最充滿「激情」的一戰。

開打之前，以下五大充滿「基情與怨念」的頂級看點，帶你一次看懂！

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看點一：大喊「你過來啊！」 哈寶與貝林漢姆的超甜神鋒情

對於剛喜歡上哈寶的球迷來說，這對「多特蒙德昔日雙子星」的感情絕對會讓你嗑到甜頭。英格蘭進攻核心貝林漢姆（Jude Bellingham）與哈蘭德過去在德甲時期就是形影不離的超級好友。

據報導，在哈蘭德空降曼城後，還一直「瘋狂喊話」傳訊息給貝林漢姆，試圖找他一起來曼城攜手打造藍月王朝，可惜最後貝林漢姆披上了銀白戰袍。如今兩人在國家隊頂峰相見，從最佳拍檔變成最強對手，這份「得不到就毀滅你」的頂級火熱情，無疑是全場最大焦點。

看點二：兵工廠內戰！挪威隊長奧德加特的「槍手考驗」

挪威國家隊隊長奧德加特（Martin Ødegaard）身為英超強權兵工廠的進攻大腦，這次一抬頭，對面三獅軍團的中場和前鋒幾乎全是他的「自己人」！

包含英格蘭陣中的萊斯（Declan Rice）、薩卡（Bukayo Saka）等人，平時在俱樂部為奧德加特衝鋒陷陣的隊友，這下直接在世界盃舞台上站到對立面。這場兵工廠同門師兄弟相殘的經典大戲，就看奧德加特能不能發揮隊長威嚴，狠狠修理這群英格蘭老友。

▲▼英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）。（圖／達志影像／美聯社）

看點三：自家人最懂怎麼抓！曼城後防聯手「生擒哈蘭德」

平時在英超，曼城後防線最幸福的事就是看著哈蘭德在前面摧毀對手；但風水輪流轉，這次輪到曼城的防守鐵壁要親自籠罩在「自家神獸」的恐懼中了！

英格蘭的後防核心由曼城大將斯通斯（John Stones）等人坐鎮，他們太清楚哈蘭德的破壞力。球迷們已經紛紛笑稱，期待看到比賽中上演「哈蘭德身上掛著斯通斯等曼城隊友」的肉搏肉大場面，看看到底是曼城盾牌夠硬，還是藍月神鋒更狠。

看點四：莫得感情的進球機器！凱恩慘遭「邊緣化」？

在一片敘舊、內戰的熱烈氣氛中，英格蘭當家神鋒凱恩（Harry Kane）大概是場上最孤獨的男人。由於凱恩目前效力於德甲拜仁慕尼黑，他既沒有曼城幫的革命情感，也沒有兵工廠幫的日常默契，更沒跟哈蘭德當過隊友。看著身旁兩邊球員打得火熱、熱情敘舊，凱恩大概只能默默站在一旁，化身為「莫得感情的進球機器」，用進球來抗議這場大型排擠現場。

看點五：摀嘴甜言蜜語過頭？小心雙雙紅牌出場！

這場比賽兩隊感情太好，要吵架可能很難，但球迷最擔心的，反而是哈蘭德和貝林漢姆又在場上「情不自禁」。這兩位超级好友只要在歐冠或國際賽相遇，最著名的名場面就是喜歡在場上「摀著嘴巴講悄悄話」。

由於兩人互動實在太過頻繁且充滿粉紅泡泡，球迷們已經紛紛開玩笑警告：「這次世紀大對決，兩個人如果再忍不住一邊踢球一邊摀嘴講甜言蜜語，小心被裁判誤打誤撞，直接一人一張紅牌一起牽手出場！」

這場集結了友情、友情變愛情（？）、以及同門師兄弟相殘的奇特大戰即將引爆。各位哈寶的新舊粉絲們，爆米花準備好，一起期待這場世界盃最特別的火熱對決吧！

▲哈蘭德（Erling Haaland）與貝林漢姆（Jude Bellingham）曾在多特蒙德並肩作戰兩季，如今將在世界盃8強賽首度以敵人身分正面交鋒。 （圖／達志影像／美聯社）

▲球迷們紛紛開玩笑警告：「這次世紀大對決，兩個人如果再忍不住一邊踢球一邊摀嘴講甜言蜜語，小心被裁判誤打誤撞，直接一人一張紅牌一起牽手出場！」 （圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美加墨世界盃哈蘭德貝林漢姆挪威英格蘭英超內戰2026世足

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