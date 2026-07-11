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哈蘭德、貝林漢姆相愛相殺！「英挪大戰」將上演最火熱戲碼

記者王真魚／綜合報導

本屆世界盃8強戰，英格蘭與挪威的強強對決還沒開踢，社群平台早已提前沸騰。原因不只是哈蘭德（Erling Haaland）與貝林漢姆（Jude Bellingham）兩大巨星將正面交鋒，更因為這對從多特蒙德時期延續至今的好友，意外成了本屆賽事最受矚目的「足球CP」。

對許多球迷來說，這場比賽的看點早已不只90分鐘的勝負。從場上的擁抱、耳語，到賽後的互動，兩人多年來累積的默契與情誼，讓網友笑稱：「這根本是足球版《Heated Rivalry（烈愛對決）》。」

昔日多特雙子星　哈蘭德曾想把好友帶進曼城

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哈蘭德與貝林漢姆曾在德甲豪門多特蒙德並肩作戰兩個賽季，2020年至2022年間共攜手出賽63場，並一起拿下2021年德國盃冠軍。

據英媒報導，哈蘭德2022年轉投曼城後，曾多次私下「招募」好友，希望兩人能在英超再續前緣，只是貝林漢姆最終選擇加盟皇家馬德里，讓這對昔日搭檔走上不同道路。

儘管一人披上曼城戰袍、一人效力皇家馬德里，但兩人的關係始終沒有改變。

▲哈蘭德（Erling Haaland）與貝林漢姆（Jude Bellingham）曾在多特蒙德並肩作戰兩季，如今將在世界盃8強賽首度以敵人身分正面交鋒。 （圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德（Erling Haaland）與貝林漢姆（Jude Bellingham）曾在多特蒙德並肩作戰兩季，如今將在世界盃8強賽首度以敵人身分正面交鋒。 （圖／達志影像／美聯社）

臉頰一吻、挺身護友　經典畫面至今仍瘋傳

2021年9月，多特擊敗貝西克塔斯後的一段訪問影片，至今仍是球迷津津樂道的經典畫面。當時21歲的哈蘭德面對鏡頭，大讚年僅18歲的貝林漢姆「不可思議」。

「太瘋狂了，我還能說什麼？他真的太棒了。」

話才剛說完，貝林漢姆突然從鏡頭外闖入，笑著在哈蘭德臉頰留下一吻，隨後若無其事地轉身離開，只留下哈蘭德站在原地傻笑。短短幾秒鐘的畫面，幾年後依舊在社群平台瘋傳。

另一段被球迷反覆翻出的影片，則是貝林漢姆在場上遭對手推擠時，哈蘭德第一時間衝上前替好友出頭。場內是劍拔弩張的比賽，場邊卻是藏不住的兄弟情。

官方也跟著玩梗　情人節互念土味情話

就連多特官方都曾順勢玩梗。2022年情人節，球隊推出特別企劃，安排兩人互念土味情話。配著浪漫爵士樂，哈蘭德一本正經地說：「很抱歉通知你，你被逮捕了，因為你偷走了我的心。」

貝林漢姆不甘示弱回敬：「你的名字是Google嗎？因為你擁有我一直在尋找的一切。」

影片曝光後迅速累積數百萬觀看，讓這段友情徹底從足球圈延燒到網路世界。不少球迷甚至替兩人取了新稱號，形容這是足球場上的「Cleated Rivalry」。

世界盃首度交手　球迷更期待終場後的那一幕

不過，兩人私底下其實都有穩定感情。哈蘭德的女友是青梅竹馬伊莎貝爾．約翰森（Isabel Haugseng Johansen），他曾透露，兩人最喜歡待在家玩《Minecraft》、一起蓋房子；至於貝林漢姆，雖然鮮少公開談論感情生活，但他與家人的深厚關係一直廣為人知。

隨著世界盃進入最關鍵階段，昔日隊友如今各自肩負國家榮耀。哈蘭德賽前受訪時坦言，最近一次和貝林漢姆說話，已經是兩人在拉斯維加斯碰面的時候。

「他現在應該正專注在自己、英格蘭，以及那邊發生的一切。」

世界盃的舞台上，他們將是彼此最大的對手；但對全球球迷而言，比起誰能闖進4強，或許更讓人期待的，是終場哨響後，鏡頭是否又會捕捉到這對老友勾肩、擁抱，甚至像過去一樣，湊在彼此耳邊說上幾句只有對方才懂的悄悄話。

★比賽時間：台灣時間7月12日（周日）凌晨5點。
★比賽地點：美國邁阿密硬石體育場（Hard Rock Stadium）。

▲哈蘭德（Erling Haaland）與貝林漢姆（Jude Bellingham）曾在多特蒙德並肩作戰兩季，如今將在世界盃8強賽首度以敵人身分正面交鋒。 （圖／達志影像／美聯社）

▲對球迷而言，比起誰能闖進4強，或許更讓人期待的，是終場哨響後，鏡頭是否又會捕捉到這對老友勾肩、擁抱，甚至像過去一樣，湊在彼此耳邊說上幾句只有對方才懂的悄悄話。 （圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 標籤:**世界盃足球CP哈蘭德貝林漢姆多特蒙德

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