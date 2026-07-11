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林安可轟超大號2分砲！一人包辦全隊得分　西武2比8不敵火腿

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士11日在主場以8比2擊敗西武獅，靠著宮崎一樹生涯首轟、水野達稀連兩打席開轟，加上山崎福也5局失2分好投，收下本季第2勝。台灣好手林安可此役先發第3棒、鎮守左外野，單場4打數2安打，包括一發超大號兩分砲，包辦西武全隊分數。

日本火腿2局下率先突破，高橋光成遭遇亂流，萬波中正、吉田賢吾接連上壘後，郡司裕也擊出左外野適時二壘安打，替球隊先馳得點。野村佑希、田宮裕涼隨後各敲1支高飛犧牲打，火腿單局攻下3分。

3局下，萬波中正再敲中外野適時二壘安打，將領先擴大至4比0。

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林安可首打席在1局上兩出局後敲出右外野安打，3局上兩出局一、二壘有人時擊出投手前滾地球出局。5局上，他在兩出局一壘有人時，逮中山崎福也偏高變化球，將球轟進右外野看台上層，敲出本季第3轟，替西武將比分追至2比4。

不過日本火腿5局下立即反擊，宮崎一樹先轟出生涯首支全壘打，水野達稀下一棒再補上陽春砲，形成背靠背開轟。之後萬波中正敲二壘安打、吉田賢吾再敲安，郡司裕也靠對方二壘手失誤上壘，火腿單局再添3分，取得7比2領先。

7局下，野村佑希再敲中外野適時安打，替日本火腿追加保險分。

林安可7局上最後一次打擊遭三振，全場4打數2安打、2打點、1得分，賽後打擊率為0.206。

日本火腿先發山崎福也主投5局，用69球，被敲7安，包括林安可的兩分砲，送出3次三振、1次保送，失2分，拿下本季第2勝。高橋光成則投4.1局，被敲8安、挨2轟，失7分皆為自責分，吞下敗投。

▲林安可單場4打數2安打、1分打點，幫助西武6比1擊敗樂天 。（圖／西武獅IG）

▲林安可 。（圖／西武獅IG）

關鍵字： 火腿對西武林安可山崎福也高橋光成日職

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