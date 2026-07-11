奇澤姆賽前喊話喚醒洋基！9局逆轉轟國民　霸氣宣告：團結就無人能擋

▲Jazz Chisholm Jr.。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基近期重新找回休息室凝聚力，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）不僅在賽前會議挺身而出鼓舞隊友，隔天更直接用球棒帶領球隊逆轉。

條紋軍11日作客國民，奇澤姆第9局敲出關鍵兩分砲，率隊以5比3帶走勝利；談到球隊氣氛的轉變，他強調，「我覺得只要我們團結在一起，我們就是無法阻擋的。」

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洋基進入9局時仍以2比3落後，一出局後多明格茲（Jasson Domínguez）先從國民後援投手克魯克（Matt Krook）手中敲出左外野安打，奇澤姆隨後將球轟進右外野第二層看台，敲出本季第13轟，一棒扭轉戰局。

談到這個關鍵打席，奇澤姆表示，自己只是專心等待能夠攻擊的球；「我只是等待自己想要的球，後來真的等到了，也確實把球打得很好。」

奇澤姆說，「我覺得最近其實擊出很多強勁的球，但一直沒有得到想要的結果，所以終於能夠打出這一支，感覺真的很好。」

奇澤姆坦言，球剛擊出去時，他甚至不確定是否能夠飛出全壘打牆；「老實說，我原本以為自己沒有打好，我以為我又把球打得太高了，很高興它最後就這樣一直飛出去。」

奇澤姆前一天才在對光芒的比賽前，於打者會議中站到全隊面前發表談話，洋基隨後以12比4大勝；隔天再度完成逆轉，他認為球隊的氣氛早在踏上球場前就已經出現改變。

「昨天甚至還沒開始比賽前，我就已經感受到那股氣氛。」奇澤姆提及，「我們聚在一起，告訴彼此，我們必須共同完成這件事。」

他進一步指出，洋基過往每次打出一波高潮，關鍵往往不是個別球員的表現，而是全隊能否建立彼此信任。

「我覺得只要我們團結在一起，我們就是無法阻擋的；每次我們打出一波瘋狂的連勝，都是因為大家一直團結在一起，全隊一起享受比賽。」

「我認為，當你走上球場時，了解自己的隊友、支持自己的隊友，並且信任自己的隊友，這些都是非常重要的一部分。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也肯定奇澤姆近期展現的領導能力，除了在休息室主動發聲，他在場上同樣能透過打擊、速度與守備影響比賽。

「他是一名能夠透過許多方式改變比賽的球員。」布恩表示，「我覺得他4月開季時遇到了一些困難，從那之後，他的表現一直都還不錯；但奇澤姆不應該只是『還不錯』，他的能力比那更好。」

布恩期待，這支逆轉全壘打能夠成為奇澤姆下半季全面爆發的起點。

「希望他正在為一個非常出色的下半季做好準備，因為當他真正進入狀態時，他就是那種能夠從很多方面改變比賽的球員，在某些階段甚至可以扛著一支球隊前進。」

「很高興看到他在這麼關鍵的時刻，揮出如此重要的一棒。」

▲洋基作客逆轉國民。（圖／路透）



奇澤姆開轟後，威爾斯（Austin Wells）再補上一發陽春砲，為洋基本場第4轟；布恩說，球隊前段雖然不斷製造攻勢，卻始終無法有效轉換成分數，最後能夠靠著一連串關鍵打席逆轉，讓這場勝利更具意義。

「這場勝利真的很棒，我覺得我們其實創造出不少機會，只是一直無法真正突破。」布恩談及，「有一個時間點，我抬頭看到我們好像已經敲出10支安打，卻只有2分，結果突然之間反而落後。」

「當時確實有點令人沮喪，但接著我們在關鍵時刻打出幾個非常高水準的打席，成功搶下勝利；這是一場休息室裡很多人共同努力、咬牙拿下的勝利。」