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哈波想玩更大！拋震撼提案：全壘打大賽黃金球階段改用鋁棒

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟明星賽周將於下周在費城人主場市民銀行球場登場，地主球星哈波（Bryce Harper）與重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）確定攜手參加14日舉行的全壘打大賽。哈波賽前的一項提議更引發討論，他希望大聯盟修改規則，允許球員在全壘打大賽特定環節改用鋁棒揮擊。

根據《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）透露，哈波建議，當全壘打大賽進入使用「黃金球」的階段時，可以允許打者改用鋁棒揮擊。

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歐尼在社群平台寫道：「哈波有個很有趣的點子，當黃金球登場時，讓打者改拿鋁棒揮擊，那肯定會是一場秀……甚至可能會看到球直接飛出市民銀行球場。」

由於鋁棒擊球速度與反彈效果都優於木棒，這項提議預料將大幅增加全壘打產量，但也引發安全疑慮。外界擔心，若球速進一步提升，不僅看台球迷可能面臨風險，場內負責接球與撿球的小朋友也可能受到影響。

不少球迷在社群平台上熱議這項提案。有人表示，「這主意很棒，但必須先把外野的小朋友撤走，甚至得在整個外野架起防護網。」也有人認為，「概念很酷，但對球迷而言實在太危險。」

哈波本季至今出賽84場，繳出2成61打擊率，累積86支安打、20轟、57分打點，長打率5成03、OPS達0.870。

此外，哈波日前透露，原本一直找不到全壘打大賽的餵球投手，最後確定將由道奇三壘指導教練伊貝爾（Dino Ebel）擔任。伊貝爾去年曾擔任舒瓦伯的餵球投手，並協助他奪下全壘打大賽冠軍。

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