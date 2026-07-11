大谷翔平美日350轟倒數M1　羅伯斯盛讚：已為球隊做到極致

▲大谷翔平。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

道奇二刀流巨星大谷翔平即使受到左膝不適影響，棒子依舊火燙，他在11日主場迎戰響尾蛇之戰，首局首打席就轟出本季第21發全壘打，距離美日職棒生涯通算350轟只差最後1支；總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也對大谷的自我管理及拚戰態度給予高度肯定。

大谷原定在此役擔任先發投手，卻因左膝出現不適臨時取消登板，但仍以指定打擊身分留在先發打線。

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面對響尾蛇左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），大谷在首局鎖定一顆內角四縫線速球，將球送往反方向看台，敲出相隔2場後的本季第21轟。

這發陽春砲也是大谷本季第21轟，並將個人美日職棒生涯全壘打總數推進至349支，距離350轟里程碑僅剩一步。

Shohei Ohtani leadoff homer for his 21st of the season! pic.twitter.com/8DsvTvTYOs — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) July 11, 2026

談到大谷帶傷上陣仍提供火力支援，羅伯斯表示，「這真的讓人非常安心，他在自我管理方面做得非常好；我們目前有讓他在跑壘方面有所保留，但在進攻端，他已經為球隊做了所有力所能及的事情。」

由於大谷臨時取消先發，道奇被迫改採牛棚車輪戰，投手群卻無法壓制響尾蛇打線，加上守備發生3次失誤，最終以3比9吞下敗仗。

儘管比賽結果不理想，羅伯斯仍認為讓大谷留在指定打擊位置是正確決定，「就避免失分這一點來看，今天當然不是一場理想的比賽，但對我們所有人而言，讓他以指定打擊身分出賽，仍是正確的選擇。」

大谷預計在上半季剩餘2場比賽繼續擔任指定打擊，並於上半季最終戰結束後，接受抽取左膝積液的治療；球團也已確定讓他退出明星賽，希望透過休養及治療，降低傷勢進一步惡化的風險。

對於大谷接下來的恢復情況，羅伯斯抱持樂觀態度，「著眼於接下來的賽程，我對這件事抱持正面看法；即使如此，他持續在打擊區展現出來的表現，真的非常出色。」

相較於大谷的穩定輸出，道奇近期的投手及守備狀況卻亮起紅燈，近3場比賽接連出現守備亂流。

羅伯斯賽後直言球隊表現明顯失常，「這不是我們原本應有的樣子，我們在取得有利球數後，沒有辦法確實解決打者，又投出一些不必要的四壞球，最終因此付出失分的代價。」

隨著明星賽前賽程進入尾聲，道奇牛棚也面臨登板負荷過重的問題；羅伯斯透露，球隊將加快調整及重整後援投手陣容，同時再次強調大谷的健康不會被拿來冒險，「最優先考量的是10月的季後賽。」