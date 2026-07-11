21轟難掩傷情！大谷翔平辭退明星賽　賽後兩度道歉、自責愧對球迷

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平因左膝傷勢，11日臨時取消原定的先發登板，並確定退出本季明星賽；面對球隊牛棚必須承擔更多局數，以及無法回應球迷期待，他在賽後多次表達歉意，「球迷是因為想看我比賽才投票給我，現在卻無法出賽，真的很抱歉。」

道奇於11日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，大谷翔平首局便從響尾蛇左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）手中轟出本季第21發全壘打，不過道奇最終仍以3比9吞下敗仗。

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Shohei Ohtani leads things off for the @Dodgers with a homer to the opposite field pic.twitter.com/B4bNHy6euk — MLB (@MLB) July 11, 2026

大谷原本預計在此役擔任先發投手，但球團賽前臨時宣布取消登板；根據安排，他將在13日上半季最後一戰結束後，接受左膝積水抽取治療，因此也無法參加明星賽。

談到臨時取消先發，大谷坦言，這項決定將使道奇牛棚承受額外負擔，「最後變成把壓力轉嫁到牛棚投手身上，關於這一點，我真的感到非常抱歉。」

至於為何仍能以指定打擊身分出賽，卻無法站上投手丘，大谷說明，「相較之下，投球對身體造成的負荷比較大。」球團因此決定以保護左膝為優先，取消他的登板計畫。

Shohei Ohtani updates on his knee. Seeing how it has been reacting over the last couple of weeks it was decided that he should skip today's start and get treatment. Expects and hopes to make regular starts in the second half of the season.

©️SportsNetLA pic.twitter.com/tcrB48ef8L — James¹⁷¹⁸ (@ShotimeLAD) July 11, 2026

大谷本季在明星賽球迷票選獲得最高票，原本備受期待能在明星舞台亮相，如今因傷退出，也在美國及日本引發熱烈討論；他談到無法參賽時再次向球迷致歉。

「我想球迷也是因為想看我比賽，才會投票給我，現在我無法上場，確實感到很抱歉；明明大家選了我，我卻不得不辭退，現在就是處於這樣的情況。」