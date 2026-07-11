亞馬爾3歲弟弟為何紅遍世界盃？場邊一幕讓球迷全融化

O Lamine Yamal vendo o irmão dele fazer a festa da torcida espanhola na arquibancada.



O Keyne já virou o mascote oficial da seleção da Espanha. pic.twitter.com/nljLGMy50N — FLA Henrique (@flahenriquebr) July 10, 2026

記者王真魚／綜合報導

西班牙在本屆世界盃16強以3比0擊敗奧地利，當奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）第89分鐘破門、替球隊鎖定勝局時，轉播鏡頭突然切向觀眾席。一名小男孩激動高喊「Vamos！」、興奮揮舞雙手慶祝，意外成為另一個焦點人物。

這名男孩並非一般球迷，而是西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）年僅3歲的同母異父弟弟凱恩（Keyne）。

凱恩出生於2022年9月，是亞馬爾母親希拉．艾巴納（Sheila Ebana）的兒子。雖然兄弟倆並非同父所生，但感情十分深厚。亞馬爾在16強賽後獲選單場最佳球員時，談起弟弟更是滿滿疼愛。

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「看到弟弟這麼開心，還有媽媽和朋友們過著一直夢想中的生活，我真的很感動。」18歲的亞馬爾說。

他更直言，「弟弟對我來說就是一切，我非常愛他，感覺他就像是我的兒子。」





▲西班牙新星亞馬爾的弟弟凱恩，世界盃期間頻頻現身看台，成為場邊人氣焦點。 （圖／截自X）

事實上，家庭一直是亞馬爾人生中最重要的一部分。每當被問到如何面對外界期待，以及從普通學生一躍成為世界級球星的巨大壓力時，他總會提起自己的成長背景。

「我媽媽16歲就生下了我，我爸爸也必須努力工作，有時甚至得在街頭撿東西，只為了帶食物回家。」亞馬爾日前接受西班牙媒體訪問時表示，「對我而言，那才是真正的壓力，而不是現在這些事情。」

隨著亞馬爾聲勢水漲船高，凱恩也逐漸成為場邊人氣王。除了幾乎場場現身巴塞隆納與西班牙國家隊比賽，就連去年亞馬爾參加金球獎頒獎典禮時，他也陪伴哥哥走上紅毯。

西班牙8強以2比1擊敗比利時的比賽中，凱恩再次出現在SoFi體育場的大螢幕上，向球迷揮手致意。而他在16強戰對奧地利時的慶祝影片，更已在社群平台瘋傳，成為西班牙球迷熱議話題。

亞馬爾也經常在TikTok和YouTube分享兄弟倆一起跳舞、踢球的影片。據西班牙媒體報導，隨著凱恩人氣不斷攀升，已經有不少品牌主動接洽，希望與這位3歲小男孩合作。

隨著西班牙闖進4強，接下來對法國一戰，除了亞馬爾在場上的表現，這位場邊「最萌啦啦隊員」的一舉一動，勢必將再次成為鎂光燈焦點。