大谷翔平本季21轟成空響　道奇投守崩盤3比9慘敗響尾蛇

Shohei Ohtani leads things off for the @Dodgers with a homer to the opposite field pic.twitter.com/B4bNHy6euk — MLB (@MLB) July 11, 2026

記者王真魚／綜合報導

道奇11日（台灣時間）在主場迎戰響尾蛇，原訂先發登板的大谷翔平因左膝不適臨時取消登板，球隊改採牛棚車輪戰應戰。大谷雖在首局轟出本季第21發全壘打，但道奇投手群失掉9分，守備也發生3次失誤，終場以3比9落敗。

響尾蛇首局便展開攻勢，馬提（Ketel Marte）、卡洛爾（Corbin Carroll）先後上壘，莫雷諾（Gabriel Moreno）敲出右外野安打，加上右外野手塔克（Kyle Tucker）傳球失誤，一口氣送回2分。

道奇隨即在下半局反擊。大谷擔任「第一棒、指定打擊」，首打席便將球掃向左中外野，轟出本季第21支全壘打，帕赫斯（Andy Pages）緊接著擊出本季第17轟，兩人上演背靠背開轟，幫助道奇將比數追成2比2。

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臨危受命先發的赫特（Kyle Hurt）投1.2局，被敲3支安打、失2分。接替登板的克萊因（Klein）前兩局守住平手局面，但4局上先讓阿瑞納多（Nolan Arenado）獲得保送，兩出局後退場，史都華（Brock Stewart）隨即被塔瓦（Tim Tawa）轟出兩分砲，響尾蛇取得4比2領先，克萊因也承擔敗投。

響尾蛇5局再靠莫雷諾帶有打點的滾地球，以及亨里奎茲（Edgardo Henriquez）的暴投添得2分。6局塔瓦敲出適時安打，佩多莫（Geraldo Perdomo）再以滾地球送回跑者，將比分拉開至8比2。

塔瓦此役成為響尾蛇進攻主角，8局再補上一支帶有打點的安打，單場4打數3安打，包括一發兩分砲，貢獻4分打點。

Tim Tawa hit that ball a long way. 429-footer to give the D-backs a 4-2 lead. pic.twitter.com/4WfRIEuwdO — Alex Weiner (@alexjweiner) July 11, 2026

道奇直到9局下才靠艾德曼（Tommy Edman）保送上壘，以及羅哈斯（Miguel Rojas）二壘安打追回1分，但為時已晚，最終以3比9吞敗。

大谷全場4打數1安打，唯一安打就是首局陽春砲，另吞下2次三振，賽季打擊率為2成90。帕赫斯則有4打數3安打、1轟、1打點的表現。

響尾蛇先發投手羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）主投6局，被敲7支安打、失2分，送出5次三振，拿下本季第8勝。道奇全場雖同樣敲出9支安打，但得點圈3打數無安打，加上投手群送出5次保送、守備發生3次失誤，成為落敗關鍵。

道奇戰績來到61勝34敗，仍居國聯西區首位；響尾蛇則以47勝47敗排名分區第二。





▲大谷翔平。（圖／路透）