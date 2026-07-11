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維德角門神沃齊尼亞世界盃爆紅！加勒比海新物種直接以他命名

記者王真魚／綜合報導

2026年世界盃率領維德角寫下黑馬傳奇的40歲門將沃齊尼亞（Vozinha），如今又獲得一項特別榮耀。加勒比海近期發現的一種全新海蛞蝓物種，正式以他的名字命名，名稱定為「Aldisa vozinha」。

這種體型嬌小、全身呈鮮紅色的軟體動物，由西班牙生物學家奧爾特亞（Jesus Ortea）在加勒比海發現。這位75歲學者決定以沃齊尼亞命名，向他在本屆世界盃上的驚奇表現致敬。

維德角是史上第二小、卻成功闖進世界盃會內賽的國家。本屆賽事，他們不僅從小組賽突圍，更一路挺進32強，最終與衛冕軍阿根廷鏖戰至延長賽，才以2比3惜敗出局。

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其中，沃齊尼亞在小組賽對西班牙一役的神勇演出，更讓他一夕爆紅。當時維德角以0比0逼和歐洲冠軍，拿下隊史世界盃首個積分，而他多次精彩撲救，也成為外界熱議焦點。

奧爾特亞在新物種研究報告中指出，希望藉由這次命名，紀念沃齊尼亞在世界盃扮演的重要角色。由於西班牙隊綽號正是「La Roja（紅色軍團）」，因此特別選擇這種鮮紅色海蛞蝓作為致敬對象。報告中寫道：「這個物種鮮紅的顏色，正是對他那場壯舉的紀念。」

沃齊尼亞因世界盃表現聲名大噪，Instagram粉絲數從原本約5萬人暴增至1740萬，甚至超越NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）。

現年75歲的奧爾特亞是西班牙奧維耶多大學（University of Oviedo）榮譽教授，長年研究維德角周邊海域生態，並於2023年獲維德角政府頒發功績勳章。

事實上，這並非奧爾特亞首次把足球與生物學結合。他過去曾將在哥斯大黎加發現的新物種，以前皇家馬德里門將納瓦斯（Keylor Navas）的名字命名；另一種與西班牙球隊希洪競技配色相近的微小生物，則被冠上該隊傳奇前鋒奎尼（Quini）的名字。

關鍵字： 世界盃維德角沃齊尼亞海蛞蝓新物種

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