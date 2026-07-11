費爾柴德水手3A首戰炸雙響！　首轟狙擊WBC隊友莊陳仲敖

▲費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）11日在水手3A首場比賽火力全開，上演單場雙響砲，其中首轟正是從今年世界棒球經典賽中華隊隊友莊陳仲敖手中擊出，水手3A最終頂住對手反撲，以12比10力退運動家3A。

水手3A首局先馳得點，3局上再灌進4分，取得5比1領先；4局上費爾柴德與莊陳仲敖上演經典賽隊友間的投打對決，費爾柴德將球掃向中外野，形成飛行距離386英尺的陽春全壘打，擊球初速98.5英里，將比數擴大為6比1。

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The hometown boy goes yard. Stuart Fairchild makes it 6-1 Rainiers. pic.twitter.com/zENFJqb5bU — Mariners Minors (@MiLBMariners) July 11, 2026

運動家3A隨即在4局下猛攻4分，將差距縮小至1，雙方第5局各有2分進帳，水手3A僅以8比7領先。

6局上費爾柴德面對第2任投手尤恩格（Hayden Juenger）再度把球轟向中外野，這發陽春砲擊球初速提升至101.5英里、飛行距離達412英尺；水手3A該局共攻下4分，一舉拉開成12比7，這發全壘打也成為重要保險分。

Stuart Fairchild does it again! Second HR tonight. pic.twitter.com/c8x2Wfa7yK — Mariners Minors (@MiLBMariners) July 11, 2026

莊陳仲敖此役投4.1局，被攻下8分且全為責失分，送出1次三振，最終承擔敗投；其3A本季戰績更新為1勝4敗，防禦率升至8.23。

費爾柴德則在本季水手3A首秀演出雙響砲，兩發都是陽春砲，合計至少貢獻2支安打與2分打點，首轟更是在昔日國家隊戰友手中完成。