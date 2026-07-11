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岡本和真連2戰炸裂！第22轟追平大谷神紀錄　下一發將改寫日本人歷史

▲多倫多藍鳥日籍重砲岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）

▲多倫多藍鳥日籍重砲岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥日籍重砲岡本和真再度展現驚人長打火力！他在11日作客聖地牙哥教士之戰第5局轟出超前3分砲，連續兩戰開轟，本季全壘打數推進至22支，正式追平大谷翔平保持的日本球員大聯盟菜鳥球季最多轟紀錄。

岡本和真前兩次打擊都遭到三振，首局面對教士先發左投席爾斯（JP Sears），揮空內角偏高的變速球；4局第二打席則再度被低角度變速球誘騙，連續兩次揮棒落空吞下三振。

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教士5局換上布里托（Jhony Brito）後，岡本和真立刻把握機會，藍鳥先將比數扳平，並在1出局、一二壘有人時形成得分契機，岡本纏鬥至第7球鎖定一顆進入好球帶中央偏低位置的伸卡球，全力將球掃向左中外野。

這顆飛球以極高拋物線一路飛越全壘打牆，岡本和真完成本季第22轟，幫助藍鳥一舉超前；球離棒瞬間，客場看台同時傳出藍鳥球迷的歡呼與教士球迷的哀號，形成強烈對比。

根據擊球數據，岡本和真這發全壘打的擊球初速達107.6英里（約173.2公里），擊球仰角高達44度，飛行距離377英尺（約114.9公尺），即使飛球角度偏高，仍憑藉強勁初速順利飛進左中外野看台。

岡本和真前一戰面對舊金山巨人王牌韋伯（Logan Webb）才敲出生涯大聯盟首支滿貫全壘打，如今又在關鍵時刻轟出超前3分砲，連續兩場比賽用全壘打改變戰局。

日本球員轉戰大聯盟首個賽季的最多全壘打紀錄，原由大谷翔平在2018年效力洛杉磯天使期間締造，當年共擊出22轟；岡本和真僅用球隊本季第94場、個人第91場出賽就追平紀錄，下一支全壘打將讓他獨居日本球員史上第一。

岡本和真近期打擊狀態持續升溫，6月繳出打擊率2成86、7支全壘打、20分打點與OPS 0.913的亮眼成績，並獲選美國聯盟單月最佳新人，成為繼5月獲獎的村上宗隆之後，第10位拿下大聯盟單月最佳新人殊榮的日本球員。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平多倫多藍鳥岡本和真

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