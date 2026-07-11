超罕見！白襪外野手單局兩安締造完全打擊　5年前還效力香蕉聯盟

IT'S A CYCLE FOR TRISTAN PETERS pic.twitter.com/ykzbo7nbhn — MLB (@MLB) July 11, 2026

記者王真魚／綜合報導

白襪11日以14比1大勝運動家，不僅穩居美聯中區龍頭之一，外野手彼得斯（Tristan Peters）更完成隊史第7次完全打擊。這場比賽同時是村上宗隆睽違35場後重返大聯盟的首戰。

彼得斯前6局已敲出一壘安打、二壘安打，第7局先轟出兩分砲，隨後補上三壘安打，完成完全打擊，成為繼2017年阿布瑞尤（Jose Abreu）之後，首位達成此紀錄的白襪球員。

根據統計，彼得斯是自1961年擴編時代以來，第3位在同一局敲出兩支安打、進而完成完全打擊的球員，相當罕見。

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有趣的是，彼得斯2021年還效力於以娛樂表演聞名的香蕉聯盟（Savannah Bananas）；5年後的他站上大聯盟舞台，並寫下生涯代表作。

白襪先發投手柏克（Sean Burke）此役主投7局，僅挨索德斯壯（Tyler Soderstrom）一發陽春砲失分，飆出9次三振、沒有保送。近5場先發累計32局，他已送出42次三振，僅有5次保送。

另一方面，日本重砲村上宗隆傷癒復出，迎來大聯盟生涯第58場出賽。雖然前三個打席都遭到三振，但7局下白襪單局攻下8分時，他敲出帶有1分打點的二壘安打，為復出之戰留下貢獻。

村上本季加盟白襪後火力不俗，至今出賽57場，繳出2成40打擊率、20轟、41分打點及0.938 OPS。他也在同一天迎來好消息，不僅首度入選明星賽，還將參加全壘打大賽。

▲ 白襪彼得斯（Tristan Peters）對運動家之戰完成生涯首次完全打擊，成為隊史第7位締造此紀錄的球員。 。（圖／截自X）