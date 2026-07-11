飛機壞兩次、凌晨折返飯店！鄭宗哲歷經驚魂之旅敲雙安

The Red Sox finally made it to Citi Field at 5:05 p.m. after dealing with their plane issues in Chicago. First pitch is still scheduled for 7:15 p.m. pic.twitter.com/nLmyUgJSOc — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) July 10, 2026

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪11日作客紐約大都會，賽前卻碰上班機接連發生機械問題，全隊歷經折返飯店、長時間滯留機艙等狀況，直到開賽前不到3小時才從芝加哥起飛，約在比賽前2小時抵達花旗球場。

紅襪最終克服舟車勞頓，以6比2擊敗大都會豪取7連勝；台灣好手鄭宗哲也在混亂行程後繳出單場雙安，賽後打擊率升至3成08。

Tsung-Che Cheng with a bunt single to start the seventh inning pic.twitter.com/cUbKxWm8TS [廣告]請繼續往下閱讀... July 11, 2026

紅襪前一天擊敗芝加哥白襪，完成系列賽3連勝橫掃，收下近期6連勝及近12戰第10勝；全隊原本預計當天晚間飛抵紐約，入住曼哈頓飯店，沒想到班機發生問題，球員只能在凌晨約2時重新回到芝加哥飯店。

球員短暫休息後再次登機，飛機又出現另一項機械問題，導致全隊繼續在機上等待；直到原訂美東時間晚間7時15分開打前約4小時，紅襪包機才終於從芝加哥中途國際機場升空，並於下午4時40分降落紐約拉瓜迪亞機場。

所幸拉瓜迪亞機場距離花旗球場僅有數英里，紅襪約在下午5時抵達球場；大聯盟為了因應紅襪的突發狀況，將比賽延後至晚間7時50分開打，但全隊仍只有不到3小時能完成更衣、打擊練習及賽前會議。

客隊休息室工作人員趕著布置裝備時，紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy）在開賽前約1小時40分鐘透露，部分比賽用品甚至還沒完全送到。

「我們還在等待一些送洗衣物，球員正在換衣服。」崔西表示，「接下來我們會去揮幾棒，讓自己做好比賽準備。」

面對突如其來的混亂行程，紅襪球員選擇苦中作樂，左投托爾（Payton Tolle）表示，球員試著用輕鬆的心態面對延誤，「我們試著把這個狀況當成一件有趣的事，到了某個時刻，大家只是看著彼此，然後一起笑了出來，因為整件事情實在太荒謬了。」

儘管旅程不順利，拉斐拉（Ceddanne Rafaela）卻在飛機上迎來生涯重要時刻；紅襪棒球事務長布雷斯洛（Craig Breslow）通知崔西，拉斐拉將遞補因肋骨傷勢缺陣的紐約洋基球星賈吉（Aaron Judge），生涯首度入選明星賽。

Nivel All-Star: desbloqueado



¡Ceddanne Rafaela participará en su primer All-Star Game! pic.twitter.com/Zp9cldkbrC — Red Sox de Boston (@RedSoxBeisbol) July 10, 2026

崔西透過機上廣播向全隊宣布消息，拉斐拉成為紅襪本季第4名入選明星賽的球員，加入查普曼（Aroldis Chapman）、康崔拉斯（Willson Contreras）以及蘇亞雷斯（Ranger Suárez）的行列，蘇亞雷斯則因左側腹股溝拉傷，無法參賽。

崔西描述拉斐拉得知喜訊後的反應，「很顯然，一大群球員都站在他身邊，拍打他、給他一個大大的擁抱；我想他有很長一段時間都把頭埋在雙手裡，可能也流下了一些眼淚，能夠以這種方式獲得肯定，對他而言意義非常重大。」

紅襪近2周戰績出色，球隊氣氛也相當融洽，讓漫長等待沒有演變成球員之間的煩躁與抱怨；拉斐拉表示，「我們當時聽著音樂、打牌，我感覺這支球隊現在真的非常團結，我昨天也看到了這一點，大家一直互相開玩笑。」

Wilyer Abreu - Boston Red Sox (11) pic.twitter.com/W8BrVsPvpx — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) July 11, 2026

托爾也認為，這段意外旅程反而成為凝聚球隊感情的機會；「當你們一起在一條只有8英尺寬的管子裡待上10個小時，就會有很多時間相處，也會變得更加親近。」

托爾說，「我認為我們只會繼續打出最近所展現的棒球，我相信整件事情最後可能會衍生出某種雙人慶祝動作，或是做成一件紀念T恤；無論如何，這確實是一段難忘的經歷。」

這次面對紐約大都會，紅襪沒有受到延誤影響；鄭宗哲擔任先發第9棒、游擊手，4打數敲出2支安打，7局上更以首球突襲短打形成內野安打，隨後靠拉斐拉的兩分砲跑回分數。

鄭宗哲本場完成本季第3場雙安演出，近3場出賽合計11打數敲出6支安打，打擊率高達5成45，本季打擊率也升至3成08。

紅襪最終以6比2擊敗大都會，將連勝場次延伸至7場，為這趟充滿甜甜圈、紙牌、明星賽驚喜與飛機故障的旅程，寫下理想結局。

▲鄭宗哲歷經紅襪班機兩度故障、賽前才抵達紐約的混亂行程後，仍在對大都會之戰繳出單場雙安。 。（圖／截自X）