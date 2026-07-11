阿根廷遭埃及駭客攻擊？足協帳號竟寄出「靠黑哨贏球」

▲埃及國腳齊科（Mostafa Ziko）不滿裁判判決不公。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

阿根廷在世界盃16強賽逆轉擊敗埃及後，場外風波持續延燒。阿根廷足球協會（AFA）10日發表聲明指出，協會官方帳號疑似遭到駭客入侵，有記者收到內容聲稱「阿根廷並沒有贏球」、「是靠裁判不公判決取勝」的電子郵件，協會已著手調查。

衛冕軍阿根廷本屆世界盃以分組J組龍頭之姿晉級，32強淘汰維德角後，16強面對埃及一度陷入0比2落後的困境，但79分鐘後連進3球，最終完成逆轉勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，比賽判決賽後引發巨大爭議。埃及方面認為，多次關鍵判決偏向阿根廷，總教練哈桑（Hossam Hassan）更在賽後怒批，「阿根廷的勝利並不正當，我再也不會看世界盃，因為這項賽事根本沒有正義。」

隨後，埃及足協正式向國際足總（FIFA）提出申訴，要求將法國籍主審勒泰西耶（François Letexier）及其裁判團隊逐出本屆賽事。

就在爭議持續擴大之際，阿根廷媒體《La Calle》報導，有記者收到由阿根廷足協官方帳號寄出的電子郵件，內容提到「阿根廷沒有贏球」以及「勝利來自裁判不公判決」等字句。阿根廷足協內部人士一度懷疑，這起事件可能與埃及駭客組織有關。

AFA於10日發布聲明表示，「我們注意到，可能有人利用本協會官方帳號，寄出並非由本協會製作或核准的電子郵件。」

聲明也提醒外界，若近期收到來自阿根廷足協帳號、內含連結、附件或要求提供個人資訊的可疑郵件，應避免點擊與回覆。

協會強調，目前正釐清事件原因，並採取必要的資安措施。 阿根廷將於台灣時間12日上午的世界盃8強賽迎戰瑞士，力拚連兩屆闖進4強。 如果想把焦點放在「埃及駭客疑報復阿根廷」，標題還可以再調整。