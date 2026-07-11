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哈蘭德世界盃狂吸粉！IG突破6000萬　抖音追蹤超越挪威人口

記者王真魚／綜合報導

挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）在本屆世界盃持續大放異彩，不僅率隊首度闖進8強，場外人氣也跟著暴漲。他11日在Instagram發文宣布，個人追蹤人數正式突破6000萬，直呼：「太瘋狂了，謝謝大家！」

效力英超曼城的哈蘭德，本屆世界盃至今已攻進7球。據統計，世界盃開幕前，他的Instagram追蹤人數約為4070萬，短短不到一個月便暴增近2000萬粉絲。

哈蘭德在社群平台貼出個人拼貼照片，並寫下：「6000萬。太瘋狂了。謝謝大家。」強大的進球能力，加上招牌慶祝動作與逗趣個性，讓他的人氣早已突破足球圈。

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美國電視台《NBC》近日也以「中國足球迷稱哈蘭德為『哈寶』」為題撰文，介紹他在中國的驚人人氣。報導指出，哈蘭德在中國社群平台掀起熱潮，不僅吸引數百萬粉絲追蹤，更成為多支廣告宣傳影片的主角。

值得一提的是，哈蘭德日前開設中國版TikTok「抖音」官方帳號，短短一個多月便累積580萬名追蹤者，甚至超越挪威全國約525萬人口。

來自廣東的球迷李受訪時表示，「我從沒想過，在C羅（Cristiano Ronaldo）之後，自己還會再喜歡上另一名足球員。」他坦言，看了許多哈蘭德在曼城比賽以及場外的有趣影片後，徹底被這名挪威前鋒圈粉。

挪威自1998年法國世界盃後，時隔7屆重返世界盃舞台，如今更歷史性闖進8強。台灣時間12日凌晨，哈蘭德將率隊迎戰英格蘭，爭奪4強門票。

▲▼挪威哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 哈蘭德世界盃挪威足球中國球迷抖音

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