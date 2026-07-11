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世界盃還沒踢完！倫敦警方超前部署　已在想英格蘭奪冠遊行

英格蘭貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像）

▲英格蘭貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界盃8強賽即將登場，英格蘭將先迎戰挪威，若順利晉級，4強可能遭遇梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，決賽對手則有機會是法國或西班牙。不過，在三獅軍團尚未闖進4強前，倫敦警方已經開始為可能到來的奪冠遊行做準備。

倫敦警察廳副廳長朱克斯（Matt Jukes）透露，警方正著手規畫英格蘭若奪得世界盃冠軍後的慶祝活動。英格蘭上一次奪冠已是1966年，距今已60年。

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就在法國擊敗摩洛哥、挺進4強後不久，北倫敦爆發摩洛哥球迷騷亂。朱克斯表示，事件造成一名警員遭襲擊後失去意識，目前已有4人被逮捕，警方正透過監視器畫面追查其他涉案人士。

接受英國廣播電台LBC訪問時，朱克斯被問及警方是否已提前規畫英格蘭奪冠遊行。他表示，「我們確實正在思考，最好的結果可能代表什麼。」

主持人進一步追問，是否已有團隊開始規畫時，他坦言：「是的。當大家都在看比賽、猜測結果時，已經有人關在會議室裡，想像那一刻會是什麼樣子。」

朱克斯也提到，阿森納奪冠後的遊行規模盛大，但部分時刻也出現混亂，因此警方希望提前做好準備，「我們總是會為各種情況預先規畫。」

英格蘭將於台灣時間12日凌晨迎戰挪威，若能擋住哈蘭德（Erling Haaland）的攻勢，並順利挺進4強，接下來可能在亞特蘭大對決阿根廷；若再闖過這一關，決賽則有機會碰上法國或西班牙。

根據英媒報導，若英格蘭最終奪冠，遊行路線預計將行經倫敦市中心，包括白金漢宮前的林蔭大道（The Mall）、特拉法加廣場（Trafalgar Square）、白廳（Whitehall）及國會大廈一帶。 朱克斯最後表示，「我們希望幾周後，能和全英格蘭一起慶祝這一刻。」

關鍵字： 世界盃英格蘭奪冠遊行倫敦警方足球賽事

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