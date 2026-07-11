世界盃還沒踢完！倫敦警方超前部署　已在想英格蘭奪冠遊行

▲英格蘭貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像）
記者王真魚／綜合報導
2026年世界盃8強賽即將登場，英格蘭將先迎戰挪威，若順利晉級，4強可能遭遇梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，決賽對手則有機會是法國或西班牙。不過，在三獅軍團尚未闖進4強前，倫敦警方已經開始為可能到來的奪冠遊行做準備。
倫敦警察廳副廳長朱克斯（Matt Jukes）透露，警方正著手規畫英格蘭若奪得世界盃冠軍後的慶祝活動。英格蘭上一次奪冠已是1966年，距今已60年。
就在法國擊敗摩洛哥、挺進4強後不久，北倫敦爆發摩洛哥球迷騷亂。朱克斯表示，事件造成一名警員遭襲擊後失去意識，目前已有4人被逮捕，警方正透過監視器畫面追查其他涉案人士。
接受英國廣播電台LBC訪問時，朱克斯被問及警方是否已提前規畫英格蘭奪冠遊行。他表示，「我們確實正在思考，最好的結果可能代表什麼。」
主持人進一步追問，是否已有團隊開始規畫時，他坦言：「是的。當大家都在看比賽、猜測結果時，已經有人關在會議室裡，想像那一刻會是什麼樣子。」
朱克斯也提到，阿森納奪冠後的遊行規模盛大，但部分時刻也出現混亂，因此警方希望提前做好準備，「我們總是會為各種情況預先規畫。」
英格蘭將於台灣時間12日凌晨迎戰挪威，若能擋住哈蘭德（Erling Haaland）的攻勢，並順利挺進4強，接下來可能在亞特蘭大對決阿根廷；若再闖過這一關，決賽則有機會碰上法國或西班牙。
根據英媒報導，若英格蘭最終奪冠，遊行路線預計將行經倫敦市中心，包括白金漢宮前的林蔭大道（The Mall）、特拉法加廣場（Trafalgar Square）、白廳（Whitehall）及國會大廈一帶。 朱克斯最後表示，「我們希望幾周後，能和全英格蘭一起慶祝這一刻。」
Deputy Commissioner Matt Jukes welcomed new IOPC guidance on police use of force cases, saying it gives armed officers greater fairness, clarity and confidence while maintaining the rigorous accountability the public expects.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 9, 2026
He reiterated the Met's long-held position that… pic.twitter.com/pirB0TClKK
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