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梅里諾救西班牙晉級連兩戰當英雄　比利時主帥嘆VAR、運氣都不站這邊

▲Rudi Garcia。（圖／路透）

▲Rudi Garcia。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

西班牙「超級替補」梅里諾（Mikel Merino）再度成為世界盃關鍵先生，他在稍早8強戰第86分鐘替補登場，僅過2分鐘便把握比利時替補門將拉門斯（Senne Lammens）撲球脫手的機會破門，幫助西班牙以2比1驚險取勝，自2010年奪冠後首度重返世界盃4強，接下來將與奪冠熱門法國爭奪決賽門票。

梅里諾前一場16強賽面對葡萄牙，同樣以替補身分在傷停補時攻入致勝球，短短4天內連續兩度拯救球隊；談到自己再次成為致勝英雄，他笑說，「我又做到了，同樣的事情又發生在我身上，看來巧合確實存在，只要做好準備並努力嘗試，我想這樣的事情就可能發生在你身上。」

比賽第62分鐘出現曾爭議場面，場上發生疑似手球狀況，但VAR並未介入並給予比利時12碼罰球，這次判決也讓比利時總教練加西亞（Rudi Garcia）賽後耿耿於懷。

加西亞表示，「裁判是一回事，但VAR是為了什麼？我們需要好運站在我們這一邊，不幸的是，它對著西班牙微笑，而不是比利時。」

比利時隨後又遭遇重大打擊，先發門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）在一次大腳開球後倒地，雖然在補水暫停期間接受治療，最終仍無法繼續比賽，於第71分鐘被迫退場；當教練團決定將他換下時，庫爾圖瓦難掩失望，當場落淚。

這是庫爾圖瓦個人生涯第21場世界盃賽事，在世界盃門將出賽紀錄上，僅次於德國傳奇門將諾伊爾（Manuel Neuer），他的退場也讓效力曼聯的拉門斯臨危受命，成為比利時近4屆世界盃首位在庫爾圖瓦之外獲得上場機會的門將。

西班牙直到第86分鐘才換上梅里諾，沒想到他在本場比賽第2次觸球便完成致命一擊；第88分鐘古巴西（Pau Cubarsí）在禁區外起腳遠射，拉門斯撲救時未能將球控制住，梅里諾立即衝入禁區補射得手，將比分改寫為2比1。

▲Mikel Merino進球。（圖／路透）

▲Mikel Merino進球。（圖／路透）

梅里諾說，「老實說，能夠再次幫助球隊真的太瘋狂了，這次是以不同的方式，但我始終相信對方門將可能犯錯，也讓自己隨時保持警覺；我一直為機會到來做好準備，希望這樣的時刻可以繼續出現。」

這是梅里諾生涯首次參加世界盃，他目前攻入的兩顆進球，分別出現在16強與8強賽的最後階段，兩度直接將西班牙送進下一輪。

無論是在國家隊或英超兵工廠，能夠勝任多個位置的他原本主要扮演輪替角色，如今卻成為西班牙淘汰賽階段最可靠的超級替補。

▲Mikel Merino進球。（圖／路透）

▲Mikel Merino進球。（圖／路透）

落後的比利時在比賽尾聲全面壓上，替補前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）帶領球隊尋求扳平；傷停補時第2分鐘，比利時一度創造出極具威脅的機會，但拉波爾特（Aymeric Laporte）在禁區內高難度動作凌空解圍，守住西班牙的領先優勢。

比利時後衛梅赫勒（Brandon Mechele）賽後表示，「我們知道該如何對他們造成傷害，我認為今天也確實做到了；比賽以這種方式結束很可惜，但我們可以為自己在本屆賽事中的表現感到驕傲。」

加西亞則認為，比利時整場比賽並未居於下風，「我們和西班牙處於同一個水準，沒有任何需要感到難過的地方，上半場他們只有一次機會，卻展現了很高的進球效率；遺憾的是，要擊敗這種等級的球隊，也需要運氣站在自己這一邊，而我們最終還是無法跨進準決賽。」

關鍵字： 2026世足、西班牙、足球、亞馬爾

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