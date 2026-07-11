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踢進世界盃4強還不忘放閃！　亞馬爾曝賽後「洗澡＋生日晚餐」行程

▲Lamine Yamal。（圖／路透）

▲Lamine Yamal。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

西班牙18歲天才前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）在世界盃8強戰協助球隊擊敗比利時，率領「無敵艦隊」自2010年南非世界盃奪冠後，睽違16年再度挺進4強。

完成重要任務後，他也透露賽後最想做的兩件事，除了趕快沖澡，還要陪女友吃晚餐慶祝生日。

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根據西班牙《馬卡報》報導，西班牙在這場關鍵戰役擊退比利時，成功取得4強門票，談到球隊晉級，亞馬爾難掩興奮之情。

「我非常高興，今天這場比賽非常重要。」亞馬爾表示，「我們不能先去想下一場比賽，而是必須把所有注意力都放在這場比賽上，大家也都知道，這是一場非常艱苦的比賽。」

西班牙上一次晉級世界盃4強，已是2010年南非世界盃，當時球隊一路擊敗各路強敵，最終奪下隊史首座世界盃冠軍；本屆再度躋身準決賽，也讓這支新生代西班牙隊持續朝冠軍目標邁進。

結束賽後訪問前，亞馬爾被問到接下來的安排，他笑著透露，「我最想做的事情，是趕快去洗個澡，另外也想去吃晚餐，替女友慶祝生日。」

亞馬爾口中的女友，是網紅加西亞（Inés García），兩人在今年5月公開戀情後，加西亞多次親自到場觀看西班牙隊比賽，為男友加油。

西班牙擊敗比利時後，加西亞也在社群平台分享個人照片，並向亞馬爾喊話，「我們還沒有結束喔！你是最棒的，我親愛的人！！！！！」除了恭喜男友率隊晉級，也為他在場上的奮戰送上鼓勵。

關鍵字： 2026世足、西班牙、足球、亞馬爾

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