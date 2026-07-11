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奇澤姆逆轉兩分砲震撼華府！洋基9局雙轟灌3分　5比3氣走國民

▲Jazz Chisholm Jr第9局超前轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jazz Chisholm Jr第9局超前轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基展現「布朗克斯轟炸機」本色！條紋軍11日作客華盛頓國民，前8局打完仍以2比3落後，直到9局上展開猛烈反攻，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）轟出逆轉兩分砲，隨後威爾斯（Austin Wells）再補上陽春全壘打，單局灌進3分，終場以5比3逆轉獲勝，近5場比賽拿下第3勝。

洋基在9局上1出局後吹起反攻號角，多明格茲（Jasson Domínguez）面對國民後援克魯克（Matt Krook）率先擊出安打，緊接著奇澤姆逮中失投，將球轟上右外野第2層看台，敲出本季第13支全壘打，一棒將2比3落後改寫為4比3領先。

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這發關鍵逆轉砲也讓國民球場滿場38,085名球迷瞬間譁然，此時洋基攻勢仍未結束，兩名打者過後，威爾斯再敲出陽春砲，替球隊追加保險分，這也是洋基本場比賽的第4發全壘打。

洋基開賽就迅速展開攻勢，萊斯（Ben Rice）在比賽第9球便開轟，敲出本季第29支全壘打，不僅刷新個人生涯單季新高，也幫助球隊取得1比0領先。

入選明星賽並參加全壘打大賽的萊斯，近期打擊手感相當火燙，自7月6日以來連續5場比賽累積5轟，近10戰更敲出7發全壘打；萊斯與威爾斯最近兩場比賽合計已轟出5支全壘打，成為洋基打線的重要火力來源。

國民隨後追回1分，但洋基在4局上再度超前，多明格茲將球轟向右外野，擊出本季第5發全壘打，根據Statcast系統推估，這一球飛行距離達409英尺，幫助洋基取得2比1領先。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽前談到多明格茲近期的擊球狀況時表示，「他有不少球都打得非常紮實，但正好直接飛向守備球員。」

「他在對坦帕灣的系列賽中也有幾次這樣的情況，希望他能開始更穩定掌握擊球甜蜜點；當他做到這件事時，憑藉他的速度，以及將球打向全場各個方向的長打能力，他能在場上展現非常特別的表現。」

洋基以2比1領先進入7局下，不過左投希爾（Tim Hill）未能守住優勢，1出局後魯伊茲（Keibert Ruiz）與伍德（James Wood）接連開轟，演出背靠背全壘打，幫助國民以3比2反超比數。

所幸洋基在9局上靠著奇澤姆與威爾斯接連開砲，成功扭轉戰局，洋基本場比賽合計敲出13支安打，最近兩戰共擊出25支安打，葛施密特（Paul Goldschmidt）、多明格茲、貝林傑（Cody Bellinger）與卡巴耶羅（José Caballero）各自貢獻雙安。

洋基先發投手威瑟斯（Ryan Weathers）此役雖然無關勝敗，但整體表現明顯回穩；他主投5.1局使用91球，其中61球為好球，被敲出6支安打，僅失1分，送出6次三振且沒有任何保送，替球隊後段逆轉奠定基礎。

▲Ben Rice炸裂賽季第29轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲Ben Rice炸裂賽季第29轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲Austin Wells開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲Austin Wells開轟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 紐約洋基、MLB、華盛頓國民、炸裂、條紋軍

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