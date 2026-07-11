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大谷翔平缺席明星賽震撼全美　美媒嘆：棒球界重大打擊

▲羅伯斯完成執教生涯1000勝，大谷翔平賽後送上擁抱祝賀。（圖／達志影像／美聯社）。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平因左膝不適，確定缺席今年明星賽。這項震撼消息在台灣時間11日上午傳出後，美國媒體紛紛做出反應，甚至直言，「這對整個棒球界而言，是重大打擊」。

道奇球團10日（台灣時間11日）宣布，大谷不僅取消當天對響尾蛇之戰的先發登板，也將辭退明星賽。大谷自6月中旬因左膝發炎提前退場後，仍持續以二刀流身分出賽，接下來對響尾蛇3連戰將繼續以指定打擊身分上場，並預計在系列賽結束後接受必要治療。

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今年明星賽票選中，大谷以334萬1257票高居兩聯盟之冠，原本已確定以國聯指定打擊身分先發。不過，這將是他旅美9年來首次缺席明星賽。球團表示，此舉是為了讓他能以最佳狀態迎接下半季，因此不得不做出這項艱難決定。

這位受到全美矚目的超級球星宣布缺席後，美國媒體第一時間報導此事。美國體育頻道《ESPN》立即發布快訊，《The Athletic》記者吳（Katie Woo）則指出，大谷預計將利用明星賽休兵期間抽除膝蓋積液，之後甚至可能接受注射治療。

此外，美國棒球播客節目《Foul Territory》官方X表達遺憾，「根據道奇球團消息，因左膝疼痛持續，大谷翔平將不會前往明星賽舉辦地。這對在全國舞台上的棒球界而言，是重大打擊。」文中更感嘆，球界最具代表性的球星缺席，讓今年明星賽失去最重要的焦點人物。

關鍵字： 大谷翔平明星賽棒球焦點膝蓋發炎球界重大消息

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