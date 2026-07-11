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村上宗隆傷癒回歸就有好消息！獲邀明星賽、全壘打大賽

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

白襪日籍重砲村上宗隆確定參加明星賽前一天舉行的全壘打大賽。大聯盟官網於10日（台灣時間11日）公布消息，成為繼2021年效力天使的大谷翔平之後，第2位參加全壘打大賽的日本球員。

除了全壘打大賽，村上也遞補因右髖部緊繃而退出明星賽的雙城外野手巴克斯頓（Byron Buxton），生涯首度入選明星賽。挑戰大聯盟首年的他，同時寫下日本內野手首度躋身明星賽的新紀錄。

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隨著村上加入，本屆全壘打大賽8名參賽者全數底定，地主費城人將由舒瓦伯（Kyle Schwarber）與哈波（Bryce Harper）領軍出擊，其他參賽者還包括紅襪康崔拉斯（Willson Contreras）、洋基萊斯（Ben Rice）、光芒卡米奈洛（Junior Caminero）、紅雀沃克（Jordan Walker）以及皇家卡格里昂（Jac Caglianone）。

26歲的村上本季旅美首年火力驚人，開季後迅速站穩大聯盟舞台，至今出賽57場，繳出2成40打擊率、20轟、41分打點，OPS高達0.938，曾一度攻占美聯全壘打王寶座。

不過，村上5月29日對老虎之戰跑壘時拉傷右大腿後側，隨後進入傷兵名單，直到10日對運動家之戰才正式回歸，如今復出首日收到入選明星賽與全壘打大賽的雙重喜訊。

值得一提的是，今年全壘打大賽賽制有所調整，從過去的限時制改為以揮棒次數決勝負。首輪每名球員可揮棒20次，取前4名晉級；準決賽與決賽則各有15次揮棒機會。若選手最後一揮敲出全壘打，只要持續開轟，就能繼續獲得揮棒機會。

關鍵字： 村上宗隆大聯盟明星賽全壘打大賽日本球員大聯盟新賽制

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