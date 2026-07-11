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鄧愷威復健賽亮眼開局！先發1局無失分　主帥盼明星賽後歸隊

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

台灣強投鄧愷威11日正式展開復健賽行程，於新人聯盟展開復健賽，主投1局未被敲出安打、無失分，送出1次三振與1次四壞球保送，完成傷後首度實戰登板。

鄧愷威此役先發面對馬林魚共投1局，沒有被擊出安打，另有1次三振、1次四壞球保送，製造2個滾地球出局，最終無關勝敗；太空人新人聯盟球隊終場11比0獲勝。

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鄧愷威日前因右膝扭傷進入傷兵名單，此役是他展開復健賽後的首次出賽，雖然僅投1局，但未被敲安，也沒有失分，順利完成球團安排的首階段投球任務。

鄧愷威上個月原本被下放至3A，不過隨後因被放入傷兵名單，該次下放異動因此失效；他本季在太空人累計投球64局，防禦率4.36，期間一度進入球隊先發輪值，但球團已規劃讓他在復健過程中重新轉回後援角色。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）談到鄧愷威的恢復進度時表示：「希望我們能在明星賽休兵期後的某個時間點迎接他歸隊。」

除了鄧愷威啟動復健賽，太空人同日也迎回主力游擊手佩尼亞（Jeremy Peña），佩尼亞因左小腿拉傷進入傷兵名單，在待滿規定的最短10天後正式歸隊，預計在作客德州遊騎兵的3連戰中全部出賽。

關鍵字： 鄧愷威、太空人、MLB

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