運動雲

>

鄭宗哲連3場出賽都繳雙安！打擊率衝3成08　紅襪豪取7連勝

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪台灣強打鄭宗哲11日作客紐約大都會擔任先發第9棒、游擊手，全場4打數敲出2支安打，另吞下2次三振；賽後打擊率升至3成08，紅襪終場以6比2擊敗大都會，將近期連勝場次推進至7場。

鄭宗哲2局上首度登場遭到大都會先發麥克林（Nolan McLean）三振，4局上兩出局王（Connor Wong）先遭觸身球保送，隨後盜上二壘，鄭宗哲隨後敲出右外野安打，王試圖由二壘直闖本壘，最終遭觸殺出局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

7局上鄭宗哲面對接替登板的明特（A.J. Minter），第一球就以突襲短打形成投手方向內野安打，完成本季第3場雙安演出。

下一棒塞格勒（Anthony Seigler）轟出左外野兩分砲，鄭宗哲跑回球隊第3分，紅襪將領先擴大至4比1；鄭宗哲8局上最後一次打擊面對日籍強投千賀滉大遭到3球三振。

鄭宗哲本場4打數2安打，賽後打擊率3成08、上壘率3成45、長打率3成46；他在近3場出賽都繳出雙安，合計11打數敲出6支安打，打擊率高達5成45，守備端本場也參與2次雙殺。

紅襪首局把握大都會索托（Juan Soto）的守備失誤展開攻勢，塞格勒站上二壘後，拉斐拉（Ceddanne Rafaela）以犧牲觸擊將跑者送上三壘，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）再獲得保送，兩出局後吉田正尚擊出左外野二壘安打，一棒送回2分。

大都會3局下由貝蒂（Brett Baty）安打、盜壘攻上得點圈，索托隨後擊出高飛犧牲打，將比分追成1比2。

紅襪直到7局才靠鄭宗哲的突襲短打與塞格勒的兩分砲拉開差距，9局上阿布瑞尤再補上右中外野兩分砲，取得6比1領先；貝蒂9局下轟出陽春全壘打，但已無力改變戰局，紅襪最終以6比2收下勝利。

關鍵字： 鄭宗哲、MLB、波士頓紅襪、紐約大都會

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網

門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網

昔日戰友變仇人！阿德巴約出手痛毆希洛　疑是社群發文引戰火

昔日戰友變仇人！阿德巴約出手痛毆希洛　疑是社群發文引戰火

西班牙亞馬爾「絕美女友」曝！火辣身材引暴動：這樣怎麼專心

西班牙亞馬爾「絕美女友」曝！火辣身材引暴動：這樣怎麼專心

西班牙、法國確定4強會師　總身價27億歐元「實質決賽」

西班牙、法國確定4強會師　總身價27億歐元「實質決賽」

快訊／梅里諾連兩場扮奇兵破門！西班牙2比1擊敗比利時、挺進4強

快訊／梅里諾連兩場扮奇兵破門！西班牙2比1擊敗比利時、挺進4強

林安可轟超大號2分砲！一人包辦全隊得分　西武2比8不敵火腿

林安可轟超大號2分砲！一人包辦全隊得分　西武2比8不敵火腿

21轟難掩傷情！大谷翔平辭退明星賽　賽後兩度道歉、自責愧對球迷

21轟難掩傷情！大谷翔平辭退明星賽　賽後兩度道歉、自責愧對球迷

世界盃史詩級最帥進球　范佩西飛翔頭槌至今無人超越

世界盃史詩級最帥進球　范佩西飛翔頭槌至今無人超越

李珠珢22歲生日寵粉開大招！5880元頭號席藏簽名自拍　限量539席開搶

李珠珢22歲生日寵粉開大招！5880元頭號席藏簽名自拍　限量539席開搶

亞運棒球分組出爐！中華隊與韓國同組　首戰直接正面交鋒

亞運棒球分組出爐！中華隊與韓國同組　首戰直接正面交鋒

【颱風最新路徑圖】巴威加速北上「最強風雨」要來了

熱門新聞

門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結　恐怖進攻能量震撼全網

昔日戰友變仇人！阿德巴約出手痛毆希洛　疑是社群發文引戰火

西班牙亞馬爾「絕美女友」曝！火辣身材引暴動：這樣怎麼專心

西班牙、法國確定4強會師　總身價27億歐元「實質決賽」

快訊／梅里諾連兩場扮奇兵破門！西班牙2比1擊敗比利時、挺進4強

林安可轟超大號2分砲！一人包辦全隊得分　西武2比8不敵火腿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1門前衝擊一幕！西班牙4人瞬間集結

2昔熱火戰友撕破臉　阿德巴約毆希洛

3西班牙18歲新星「絕美女友」曝光

4西班牙4強碰法國　總身價27億對決　

5梅里諾又當奇兵　西班牙2比1晉4強

最新新聞

1沒藏招！瑞士主帥曝光防梅西策略

2凱恩認證哈蘭德是怪物：沒必要比較

3哥倫比亞國腳遭死亡威脅！足協發聲了

4林安可炸裂獨攬2分　西武不敵火腿

5英格蘭主帥准球員「愛愛」放鬆

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」

姚元浩被問「郭董球友風波」　早上4點沒人要搭我的車XD

【颱風最新路徑圖】巴威加速北上「最強風雨」要來了

【黑煙狂竄】台中一中商圈火警！　空地雜草突起火延燒機車
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366