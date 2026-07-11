鄭宗哲連3場出賽都繳雙安！打擊率衝3成08　紅襪豪取7連勝

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪台灣強打鄭宗哲11日作客紐約大都會擔任先發第9棒、游擊手，全場4打數敲出2支安打，另吞下2次三振；賽後打擊率升至3成08，紅襪終場以6比2擊敗大都會，將近期連勝場次推進至7場。

鄭宗哲2局上首度登場遭到大都會先發麥克林（Nolan McLean）三振，4局上兩出局王（Connor Wong）先遭觸身球保送，隨後盜上二壘，鄭宗哲隨後敲出右外野安打，王試圖由二壘直闖本壘，最終遭觸殺出局。

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Tsung-Che Cheng RBI Single now makes it 3-1 Red Sox pic.twitter.com/onybTtllHI — Lucas Parmenter (@Lucasparmenter0) July 11, 2026

7局上鄭宗哲面對接替登板的明特（A.J. Minter），第一球就以突襲短打形成投手方向內野安打，完成本季第3場雙安演出。

下一棒塞格勒（Anthony Seigler）轟出左外野兩分砲，鄭宗哲跑回球隊第3分，紅襪將領先擴大至4比1；鄭宗哲8局上最後一次打擊面對日籍強投千賀滉大遭到3球三振。

Seigler got us fired up. pic.twitter.com/dAhUtWxwZL — Red Sox (@RedSox) July 11, 2026

鄭宗哲本場4打數2安打，賽後打擊率3成08、上壘率3成45、長打率3成46；他在近3場出賽都繳出雙安，合計11打數敲出6支安打，打擊率高達5成45，守備端本場也參與2次雙殺。

Tsung-Che Cheng with a bunt single to start the seventh inning pic.twitter.com/cUbKxWm8TS — Lucas Parmenter (@Lucasparmenter0) July 11, 2026

紅襪首局把握大都會索托（Juan Soto）的守備失誤展開攻勢，塞格勒站上二壘後，拉斐拉（Ceddanne Rafaela）以犧牲觸擊將跑者送上三壘，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）再獲得保送，兩出局後吉田正尚擊出左外野二壘安打，一棒送回2分。

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大都會3局下由貝蒂（Brett Baty）安打、盜壘攻上得點圈，索托隨後擊出高飛犧牲打，將比分追成1比2。

紅襪直到7局才靠鄭宗哲的突襲短打與塞格勒的兩分砲拉開差距，9局上阿布瑞尤再補上右中外野兩分砲，取得6比1領先；貝蒂9局下轟出陽春全壘打，但已無力改變戰局，紅襪最終以6比2收下勝利。