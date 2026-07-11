「17分鐘換人悲劇」比利時老將夢碎！庫爾圖瓦仍護航失誤門將

▲比利時門將拉門斯（Senne Lammens）沒暖身替補上陣失誤遭西班牙絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃比利時面對西班牙8強賽，主力門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）在雙方戰成1比1平手時因左大腿拉傷含淚退場，未料替補24歲門將拉門斯（Senne Lammens）於第88分鐘發生防守致命撲球脫手，遭對手補射絕殺，最終比利時以1比2飲恨，這場痛擊「紅魔」的17分鐘換人悲劇，不僅終結黃金世代爭冠夢想，也讓臨危受命年輕門將面臨巨大輿論壓力。

上半場第30分鐘西班牙由法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）先馳得點，比利時則在第41分鐘憑藉德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）的頭槌強勢扳平。易邊再戰後第71分鐘防線發生重大意外，本場屢獻神撲的庫爾圖瓦在開出一次長傳後感到左大腿股四頭肌劇烈疼痛而癱坐倒地，雖然在補水時間後曾嘗試帶傷堅持，但在第76分鐘仍無奈遭總教練賈西亞（Rudi Garcia）換下，看著生涯第21場世界盃戰役被迫中斷，34歲的防線守護神在走向替補席時，忍不住用球衣拭去眼角淚水，難掩心中的不甘與遺憾。

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比利時因傷病被迫採取的換人程序成了這場8強賽的殘酷轉折。在毫無充足暖身時間下，24歲的曼聯新星拉門斯被迫迎來世界盃首秀，但在替補登場把守球門僅17分鐘後的第88分鐘，他未能接穩西班牙後衛庫巴爾西（Pau Cubarsí）的長距離強勁遠射，皮球正面脫手反彈落至門前，被西班牙中場梅里諾（Mikel Merino）機敏跟進補射入網，送出致命的決勝分。這記一瞬間的判斷失誤，讓比利時在終場前慘遭2比1絕殺，也讓這位年輕門將在賽後深陷英、比兩國媒體的嚴厲批評。

▲比利時門將拉門斯（Senne Lammens）沒暖身替補上陣失誤遭西班牙絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

雖然這場失敗令全隊夢碎，但傷退的隊魂庫爾圖瓦在賽後展現了無比溫暖的前輩風範，第一時間上前擁抱並極力為自責的拉門斯平反。庫爾圖瓦受訪時還原當時的傷情，指出身體確實向他發出了停止訊號，雖然自己想多堅持5分鐘，但完全尊重教練以團隊利益為重的換人決定。

而對於拉曼斯的致命失誤，他則堅定地護航表示：「在世界盃賽場上，勝負往往取決於微小細節，對森努（拉門斯）來說這純粹是運氣不好。他是一位非常出色的門將，在曼聯度過了一個很棒的賽季，這種意外在足球場上隨時可能發生，他不應該承擔這些不公的責怪，這次挫敗只會讓他變得更強大。」

▲比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）意外傷退，退場時忍不住落淚。（圖／達志影像／美聯社）

比利時總教練賈西亞也在賽後為調度緩頰，直言總決賽容不得未達100%狀態的球員留在場上，為了避免庫爾圖瓦傷勢惡化才做出換人決定，並遺憾球隊在最後一刻與延長賽擦身而過。

而拉門斯賽後神情落寞地離開球場，他所屬的英超豪門曼聯也在官方社群上公開暖心打氣，期盼這名年輕守員員能吸取這次痛心的世界盃洗禮，在未來的職業生涯中破繭重生。

▲發生失誤的比利時門將拉門斯（Senne Lammens）賽後難掩落寞。（圖／達志影像／美聯社）