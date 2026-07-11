大谷翔平二刀流負荷浮現！道奇急啟治療計畫　忍痛放慢腳步只為10月

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平因左膝發炎，確定取消11日對響尾蛇的登板，同時辭退本季明星賽；球團考量二刀流出賽帶來的身體負荷，主動向大谷提出治療及休養計畫，希望他把握明星賽期間的4天空檔調整，為下半季及季後賽做好準備。

大谷自6月中旬起便持續受到左膝發炎困擾，道奇總教練羅伯斯透露，球團在前一天上午與大谷進行討論，並提出完整的治療方案，大谷最終接受球團建議，決定暫停登板並退出明星賽。

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大谷在8日仍曾進行牛棚投球，外界因此關注，是否因當時膝蓋狀況出現變化，才臨時改變出賽計畫。

Breaking: Shohei Ohtani will miss the 2026 MLB All-Star Game due to continued irritation in his left knee, the Dodgers announced. pic.twitter.com/uoQ42kXe9T — ESPN (@espn) July 10, 2026

對此，羅伯斯強調，大谷的傷勢並非突然惡化，「這並不代表他的膝蓋狀況惡化了，我們的想法是，既然現在有機會先發制人，就趁現在處理。」

根據球隊安排，大谷預計於12日接受抽出左膝積水的治療，接著利用明星賽期間完整休息4天，球團希望透過現階段的積極處置，避免膝傷進一步影響下半季，甚至造成季後賽期間無法出賽。

大谷本季重新挑戰投打二刀流，也曾多次流露出角逐賽揚獎的企圖心；即使球隊過去積極建議他休息，大谷仍經常展現強烈的出賽意願，鮮少主動選擇休養。

不過，隨著球季進入下半段，大谷似乎也意識到身體需要暫時停下腳步；此次取消登板，將使原本投球局數就少於其他競爭者的他，在賽揚獎競逐上更加不利，但大谷仍選擇將健康及球隊的季後賽目標擺在個人獎項之前。

羅伯斯表示，大谷始終將季後賽視為球季最重要的目標，「他自己一直都說，『目標是10月』，這也是全隊所有人的共同目標；當然，他也把賽揚獎放在心上，但最優先的事情，還是在10月時保持健康。」

羅伯斯接著說：「因此，這次他願意接受取消登板的決定，並不令人意外，到了10月能夠維持最佳狀態，一直都是他最優先考量的事情。」

The Dodgers and Shohei Ohtani are being more cautious with his knee than ever



Hours before tonight’s game, LA announced that Ohtani will not make his scheduled start and won’t travel to Philadelphia for the All-Star game.



He’s going to get treatment on his knee. It’s the… pic.twitter.com/yC9ZJ9q8Cg — Dodgers Nation (@DodgersNation) July 10, 2026

大谷本季連續第6年透過球迷投票入選明星賽，更以兩聯盟最高票之姿獲選，身為現今大聯盟最具代表性的球星，他也十分清楚球迷期待在明星賽看到他登場。

然而，相較於明星賽的一場比賽，大谷與道奇更不願看到膝傷持續惡化，最終導致他在下半季長期缺陣；睽違3年再度以二刀流身分征戰大聯盟，投球與打擊的雙重負荷已逐漸反映在身體狀況上。