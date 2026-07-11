大谷翔平二刀流負荷浮現！道奇急啟治療計畫　忍痛放慢腳步只為10月

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
記者胡冠辰／綜合報導
洛杉磯道奇球星大谷翔平因左膝發炎，確定取消11日對響尾蛇的登板，同時辭退本季明星賽；球團考量二刀流出賽帶來的身體負荷，主動向大谷提出治療及休養計畫，希望他把握明星賽期間的4天空檔調整，為下半季及季後賽做好準備。
大谷自6月中旬起便持續受到左膝發炎困擾，道奇總教練羅伯斯透露，球團在前一天上午與大谷進行討論，並提出完整的治療方案，大谷最終接受球團建議，決定暫停登板並退出明星賽。
大谷在8日仍曾進行牛棚投球，外界因此關注，是否因當時膝蓋狀況出現變化，才臨時改變出賽計畫。
Breaking: Shohei Ohtani will miss the 2026 MLB All-Star Game due to continued irritation in his left knee, the Dodgers announced. pic.twitter.com/uoQ42kXe9T— ESPN (@espn) July 10, 2026
對此，羅伯斯強調，大谷的傷勢並非突然惡化，「這並不代表他的膝蓋狀況惡化了，我們的想法是，既然現在有機會先發制人，就趁現在處理。」
根據球隊安排，大谷預計於12日接受抽出左膝積水的治療，接著利用明星賽期間完整休息4天，球團希望透過現階段的積極處置，避免膝傷進一步影響下半季，甚至造成季後賽期間無法出賽。
大谷本季重新挑戰投打二刀流，也曾多次流露出角逐賽揚獎的企圖心；即使球隊過去積極建議他休息，大谷仍經常展現強烈的出賽意願，鮮少主動選擇休養。
不過，隨著球季進入下半段，大谷似乎也意識到身體需要暫時停下腳步；此次取消登板，將使原本投球局數就少於其他競爭者的他，在賽揚獎競逐上更加不利，但大谷仍選擇將健康及球隊的季後賽目標擺在個人獎項之前。
羅伯斯表示，大谷始終將季後賽視為球季最重要的目標，「他自己一直都說，『目標是10月』，這也是全隊所有人的共同目標；當然，他也把賽揚獎放在心上，但最優先的事情，還是在10月時保持健康。」
羅伯斯接著說：「因此，這次他願意接受取消登板的決定，並不令人意外，到了10月能夠維持最佳狀態，一直都是他最優先考量的事情。」
The Dodgers and Shohei Ohtani are being more cautious with his knee than ever— Dodgers Nation (@DodgersNation) July 10, 2026
Hours before tonight’s game, LA announced that Ohtani will not make his scheduled start and won’t travel to Philadelphia for the All-Star game.
He’s going to get treatment on his knee. It’s the… pic.twitter.com/yC9ZJ9q8Cg
大谷本季連續第6年透過球迷投票入選明星賽，更以兩聯盟最高票之姿獲選，身為現今大聯盟最具代表性的球星，他也十分清楚球迷期待在明星賽看到他登場。
然而，相較於明星賽的一場比賽，大谷與道奇更不願看到膝傷持續惡化，最終導致他在下半季長期缺陣；睽違3年再度以二刀流身分征戰大聯盟，投球與打擊的雙重負荷已逐漸反映在身體狀況上。
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