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羅伯斯親揭大谷急退明星賽、取消登板原因！完整問答看這裡

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊投手大谷翔平10日（台灣時間11日）在主場迎戰響尾蛇的比賽中，先發名單列為「第一棒、指定打擊」。原本預定這一天以投手身分登板，但左膝發炎持續未癒取消先發，只以打者身分出賽。此外，球團宣布，大谷將辭退14日舉行的明星賽。

賽前記者會上，媒體問題幾乎都圍繞著大谷。以下為羅伯斯總教練的主要問答：

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大谷取消登板？

「昨天早上才確定這件事。在和教練團及翔平本人討論後，我們認為，他一直以來都把膝蓋狀況控制得很好，但既然現在有機會能提前處理、抽除膝蓋積水並接受必要治療，再加上明星賽期間也能休息，那就趁這個時間點進行。因此，我們不希望今晚再增加他的負擔，也不想讓他投接近100球。球隊剛好打完休兵日，投手群也有餘裕，接下來還有明星賽的4天休息，各種條件都剛好配合，對所有人來說都是合理的決定。」

明星賽後的先發輪值是否會有變動？

「還不知道。我認為，下半季整體的投球規畫不會改變。至於明星賽後何時讓他登板，目前還沒決定。我們還有時間討論，也得考量對手情況，再決定什麼安排最合理，所以現在無法回答。」 左膝現在還有腫脹嗎？ 「多少還是有一點。不過，從他的揮棒就看得出來，幾乎沒有影響到比賽表現。雖然確實有控制他的盜壘，但他目前狀態很好，接下來3場都會以指定打擊身分出賽。」

最近是否有新的狀況導致左膝惡化？

「不，不是這樣。我們只是認為，如果現在有機會能在惡化之前先處理，那就該這麼做，不要再增加他的負擔。打完週三（8日）的比賽後，球隊投手人手充足，因此希望在明星賽休兵前不要再增加額外負擔。這對大家來說都是最合理的選擇。」 能趕上明星賽後的首場比賽嗎？

「預計週日（12日）抽除積水，之後還有4天休息時間。我認為到了週五（17日），他應該就準備好了。」

如果現在已經是10月，今天還會讓他休息嗎？

「我想他還是會投。大家都知道現在是什麼時候，也知道他是什麼樣的球員。如果有機會能更謹慎地處理，我認為這樣做是明智的。」

上半季對於如何管理大谷，有學到什麼嗎？

「我不覺得這有多困難。不過，我確實比以前更仔細地觀察他的工作量。畢竟他是二刀流球員，不能理所當然地認為他能像一般先發投手一樣，每場都投球，同時又打滿每一個打席。對我來說，最重要的是持續和他溝通，告訴他『我們目前的看法是什麼』、『這樣的安排對你和球隊來說是否更好』。而他對這些討論一直都非常開放。」

為了避免復發，是否需要修正投球動作？

「需要。首先要給他時間，最重要的是避免再次惡化。我們確實針對前腳落地等細節做了一些調整，目前進展不錯。不過，最近4、5場比賽，他的狀況確實不是最佳。希望這次跳過先發後，能利用充分時間休息、消除發炎並恢復身體狀態，讓他找回更好的表現。」

右手（二頭肌）已經沒問題了嗎？

「沒錯，手臂完全沒有問題。」

下半季是否能繼續以投手身分登板？

「可以。不過，具體是什麼時候還不確定。球隊現在有6名先發投手，因此還沒決定要把他排在哪裡，但下半季他會繼續登板。」

他也不會前往費城嗎？

「沒錯。我們也考量到搭飛機、高空飛行，以及可能導致腫脹等問題。在真正需要他之前，他會留在洛杉磯，之後再前往東岸。」

這是否代表，比起賽揚獎，更優先考慮10月的健康狀況

「倒不是說我因此感到放心。最重要的是，就像他一直說的，目標是10月，而這也是全隊共同的目標。當然，賽揚獎也是他的目標之一，這很正常。但沒有任何事情比健康迎接10月更重要。因此，他願意接受跳過這一場先發、為自己和球隊做出這樣的決定，我並不感到意外。這是另一回事，但最重要的始終是，以最好的狀態迎接10月，這也是他一直以來不斷強調的事情。」

他本人是否顯得有些焦躁？

「沒有，完全沒有。」

具體的治療內容是什麼？

「主要是抽除膝蓋積水、抑制發炎。之後會怎麼做，目前還不清楚。如果疼痛持續，也許會再進行其他治療，但現在還無法確定。」

今天算是牛棚日嗎？

「今天會由整體牛棚共同分擔投球工作。幸運的是，明天由山本由伸先發，我相信他能投比較長的局數。球隊剛休兵完，我對今天可以上場的投手群很有信心。」

▲大谷與羅伯斯（Dave Roberts）有望同場完成生涯里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷與羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平明星賽左膝傷勢道奇隊棒球新聞

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