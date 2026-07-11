大谷翔平退出明星賽！6度入選首度缺席　左膝發炎也取消今日登板

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平受到左膝發炎影響，確定取消原定登板計畫；球團10日宣布，他不僅將避開對戰響尾蛇的投球任務，也會退出15日在費城舉行的明星賽，接下來將以治療左膝為優先，這也是大谷連續6年入選明星賽以來，首度缺席這項年度盛會。

道奇表示，大谷的左膝發炎情況仍未完全改善，為避免傷勢進一步惡化，球團決定取消他的登板安排；雖然現階段無法投球，但他仍會繼續以打者身分出賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Shohei Ohtani will not make his scheduled start on the mound this evening against the D-backs due to continued irritation in his left knee. He will serve as the designated hitter the rest of the weekend, but following the series against the D-backs he will have some interventions… — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 10, 2026

大谷原先有望在明星賽亮相，不過總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前便透露，大谷不會參加全壘打大賽，也不太可能在明星賽登板。

羅伯斯當時表示：「他不會參加全壘打大賽，我想他也不會在明星賽投球，不過，他應該會上場打個一、兩次。」

如今隨著左膝傷勢持續，大谷最終決定完全退出明星賽，把握休賽期間接受治療及休養。

Shohei Ohtani reached a big milestone!



Kevin McGonigle is heading home for All-Stars



And who doesn’t love a good hidden ball trick?



It’s all packed into “This Week in Baseball” with @askkaitt only on X! pic.twitter.com/5RXZsIdjXQ — MLB (@MLB) July 10, 2026

大谷在6月被確認左膝出現發炎情況，近期身體狀況也不理想，還曾因為肱二頭肌緊繃，在比賽進行途中提前退場；接連出現傷勢警訊，也讓道奇必須更加謹慎評估他的出賽安排。

羅伯斯日前被問到，站在總教練立場，是否希望大谷利用明星賽期間的4天徹底休息時坦言，自己確實有這樣的想法，但也理解大谷身為聯盟頂尖球星所肩負的責任。

羅伯斯說：「我也有這樣的想法，不過像翔平這種等級的球員，知道自己肩負著什麼責任，什麼對他本人最有利、什麼可能成為風險，以及什麼對整個棒球界最有利，這些事情之間的平衡非常重要。」

大谷本季再度獲選明星賽，完成連續6年入選，如今他已被視為「大聯盟的門面」，頂級球星缺席勢必影響明星賽的關注度及話題性；即使大谷本人可能曾考慮以短暫上場或現身的方式參與，球團最終仍以健康為優先。