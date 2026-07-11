無懼高爐雄雞！西班牙亞馬爾霸氣放話：法國才該怕我們

▲西班牙亞馬爾（Lamine Yamal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽，西班牙以2比1力克比利時，時隔16年再度闖入世界盃4強，準決賽將正面對決連3屆殺進4強的奪冠熱門法國隊。獲選單場最佳球員的18歲天才前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）展現強大自信，直言對戰強敵毫無畏懼，該感到害怕的應該是法國隊。

亞馬爾此役雖然顆粒無收，但貢獻4次成功過人、6次射門與禁區12次觸球皆為全場最多，更成為本屆首位累積完成20次成功盤帶的球員。首屆世界盃受傷勢影響僅入1球的亞馬爾強調，比起個人數據他更在乎團隊榮譽：「我們拿下歐洲盃冠軍時我也只進1球，如果能奪得世界盃冠軍，不會有人記得我的進球數，我們想奪冠，這才是任務。」

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談到即將到來的4強巔峰對決，亞馬爾霸氣指出，西班牙在直接對決中居於上風，「如果法國必須害怕誰，那就是我們，上一次淘汰他們的，就是我們。下一戰可能是法國會連三屆闖進決賽，或是我們連續擊敗他們3次，就讓我們拭目以待。」西班牙近年在2024年歐洲盃4強以2比1淘汰法國，並在2025年歐國聯4強以5比4過關。

不僅年輕小將充滿鬥志，65歲的西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）也對贏球胸有成竹。德拉富恩特外露自信，並指出西班牙有著連續擊敗強敵的心理優勢，「接下來我們要為擊敗法國做好準備。我們是世界上唯一一支對法國取得兩連勝的國家隊，這絕非偶然。我們過去曾做到過，雖然這次會是一場截然不同的比賽，但我們有能力擊敗法國，他們想必也會感到不安。」

▲西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）。（圖／達志影像／美聯社）

西班牙與法國歷史交手多達38次，西班牙以18勝佔據優勢。雙方在世界盃會內賽唯一一次交手要追溯至2006年德國世界盃，當時由法國在16強以3比1淘汰西班牙，兩大歐陸豪強身價合計超過27億歐元，這場被譽為實質決賽的世紀之戰預計將於台灣時間7月15日凌晨3點正式打響。