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溫班亞瑪5年2.52億美元續約馬刺　犧牲超級頂薪有原因

▲聖安東尼奧馬刺11日與當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）達成5年2.52億美元頂薪續約。（圖／達志影像／美聯社）

▲聖安東尼奧馬刺11日與當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）達成5年2.52億美元頂薪續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

聖安東尼奧馬刺11日與當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）達成5年2.52億美元（約新台幣80.92億）的頂薪續約。這位22歲的法國天才中鋒主動選擇接受薪資上限25%的標準頂薪，而非可能因觸發條款而高達3.03億美元的30%超級頂薪，而他主動放棄巨額薪資，就是在為球隊騰出財務彈性，以利馬刺管理層在未來數年圍繞他打造具備永續爭冠實力的黃金陣容。

根據薪資專家估算，此項折衷方案將於2027-28賽季正式生效，溫班亞瑪在合約第一年將少領870萬美元（首季薪資為4350萬美元，而非超級頂薪的5220萬美元），5年合約累計為馬刺球團省下近5000萬美元的空間，這項決定與紐約尼克球星布朗森（Jalen Brunson）先前降薪續約的策略一樣，不僅能協助馬刺有效規避「第二層級的懲罰性奢侈稅限制，也為陣中新秀卡斯特（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper）等年輕天賦留下未來續約空間。

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▲溫班亞瑪犧牲超級頂薪，就是盼能幫馬刺保留未來續約年輕好手空間。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫班亞瑪犧牲超級頂薪，就是盼能幫馬刺保留未來續約年輕好手空間。（圖／達志影像／美聯社）

溫班亞瑪本季在例行賽出賽64場，場均繳出生涯新高的25.0分、11.5籃板及3.1助攻，並以場均3.08次阻攻與1.03次抄截冠絕全聯盟，不僅成為聯盟史上首位全票選出的年度最佳防守球員（DPOY），更首度以先發身分入選全明星賽，並榮膺年度第一隊，雖然馬刺最終在總冠軍賽以1比4不敵尼克，但溫班亞瑪在首次季後賽之旅就將球隊帶入最終舞台，其領袖氣場已獲得全聯盟高度肯定。

個人數據的全面進化也轉化為團隊的實質競爭力。本季由溫班亞瑪、福克斯（De'Aaron Fox）、卡斯特、瓦塞爾（Devin Vassell）與尚帕尼（Julian Champagnie）組成的先發五人，在例行賽期間合力繳出21勝3敗的耀眼戰績，在每100次持球進攻中能淨勝對手18.5分，效率高居全聯盟第二。馬刺先前已於6月29日以3年4500萬美元留住防線要角尚帕尼，如今再鎖定溫班亞瑪的長期合約，聖安東尼奧爭冠核心骨架也正式成型。

完成續約後，溫班亞瑪隨即在個人社群平台上向球迷感性喊話：「馬刺大家庭，無論如何，我會一直在這裡。」雖然未能奪下總冠軍留有些許遺憾，但這位22歲的少主強調，這一年半的淬鍊是極其珍貴的收穫。

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）續約後喊話無倫如何都會待在馬刺。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）續約後喊話無倫如何都會待在馬刺。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溫班亞瑪馬刺年度最佳防守球員

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