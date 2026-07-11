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昔日戰友變仇人！阿德巴約出手痛毆希洛　疑是社群發文引戰火

▲阿德巴約（Bam Adebayo）與希洛（Tyler Herro)被爆在拉斯維加斯練習場大打出手。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿德巴約（Bam Adebayo）與希洛（Tyler Herro)被爆在拉斯維加斯練習場大打出手。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA休息期間驚爆肢體衝突！前邁阿密熱火隊友阿德巴約（Bam Adebayo）與希洛（Tyler Herro）週五上午於拉斯維加斯某間飯店的練習場地發生肢體衝突，阿德巴約當下更是直接出手打了希羅的臉，賽後兩人所屬的熱火、公鹿都表示不予評論。

據《EPSN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，這起衝突起因於社群媒體言論爭議，希洛先前在個人社群平台Instagram發布圖表，列出上季聯盟中距離投籃表現最差的球員，其中剛轉戰熱火的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以26.8%的命中率居首，阿德巴約則以35.9%位居第10位，阿德巴約似乎就是為此上前與希洛對質，雙方隨即在練習場爆發激烈爭執與肢體衝突。

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熱火與公鹿在6月22日完成大型交易。熱火送出26歲的希洛、小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）、韋爾（Kel'el Ware）、卡斯帕拉斯·亞庫喬尼斯（Kasparas Jakučionis）以及今年首輪第13順位選下的阿蒙特（Nate Ament）與另外兩個未來首輪選秀權，向公鹿換來兩屆MVP安戴托昆波與前鋒波提斯（Bobby Portis），這筆交易徹底拆散了自2019年至2026年期間並肩作戰、曾兩度打進總冠軍賽的阿德巴約與希洛。

▲阿德巴約（Bam Adebayo）與希洛（Tyler Herro）曾兩度攜手率隊打進NBA總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿德巴約（Bam Adebayo）與希洛（Tyler Herro）曾兩度攜手率隊打進NBA總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

熱火球團隨後發布聲明指出，球隊已獲悉此衝突事件，但拒絕做出進一步評論。公鹿球團與希羅本人在被問及此事時，則均保持低調不願多談，希羅僅回應「不予評論」。儘管爆發衝突，希羅週五下午依然出現在托馬斯與麥克中心（Thomas & Mack Center）場邊觀看夏聯賽事，並在賽後與公鹿球員擊掌，甚至與前隊友哈克茲短暫交談。

對於與熱火教練團和管理層的重逢，希洛接受訪問時回應，在邁阿密的一切依然充滿愛，並與總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）及副總教練奎恩（Chris Quinn）見面致意，他認為這次的異動對雙方而言都是重新開始的機會，目前各隊也正積極為新賽季進行準備與陣容磨合。

關鍵字： NBA熱火公鹿阿德巴約希洛

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