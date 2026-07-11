西班牙「幸運男」發威連兩場當奇兵　罕見慶祝動作說是「偷來的」

▲西班牙中場老將梅里諾（Mikel Merino）連兩戰替補當奇兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽於台灣時間11日賽事，替補上陣僅2分鐘的30歲西班牙中場老將梅里諾（Mikel Merino）門前補射破網，繼先前淘汰賽擊退葡萄牙後，連續兩場比賽為西班牙隊攻入致勝球，幫助球隊以2比1險勝比利時，時隔16年首度闖入4強，賽後受訪時他也笑說，「很感謝又被眷顧，希望能延續下去！」

效力於英超阿森納的梅里諾本屆大會展現極佳的替補效率，他先是在對陣葡萄牙的延長賽末段頂住壓力攻入致勝球，此役又在隊友庫巴爾西（Pau Cubarsí）遠射被門將擋出後，機敏在禁區內將球補射入網。

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這位連兩場在淘汰賽以替補身分建功的「幸運男」賽後滿足地表示，「真的很高興，原本以為沒機會上場了世上沒有偶然，這次是運氣又再次眷顧了我。真的非常開心，能踢世界盃是我的夢想，希望這股好運能持續下去。」

▲西班牙中場老將梅里諾（Mikel Merino）連兩戰替補當奇兵。（圖／達志影像／美聯社）

對於子弟兵在關鍵時刻挺身而出，西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）也是讚不絕口，「他真的令人難以置信。米克爾（梅里諾）就是那種擁有此等實力的男人，總能在關鍵時刻挺身而出。」

值得一提的是，梅里諾這次進球後做出相當特的慶祝動作，他先衝向角旗區，並繞著旗桿跑了一圈，而在上一輪對陣葡萄牙時，他命中致勝球後也做出了同樣的慶祝動作，這其實是在向他的父親老梅里諾（Angel Merino）致敬，老梅里諾曾是奧薩蘇納隊（Osasuna）的職業足球員，當年也曾在為該隊踢進致勝球後以同樣的方式慶祝。

過去在英超聯賽受訪時，梅里諾曾解釋過這個慶祝動作的由來，「因為我非常崇拜我的父親，所以我算是從他那裡『偷』來了這個慶祝動作，這是我向他致敬的方式。」至於為何父親會有這樣的慶祝方式，他也揭曉「有一天我的祖母身體不太舒服，而我父親那天正好有比賽。他對祖母說：『別擔心，我會進球並把它獻給妳』。結果他真的進球了。他跑向角旗區，因為那是他當時看到的第一樣東西，他就繞著它跑。這就是這個慶祝動作的由來。」